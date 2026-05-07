聯發科（2454）太飆被處置！大盤漲快翻倍發哥才剛發動…委屈15個月的遲來補漲

台股加權指數近期狂奔衝破4萬2大關，市場資金熱潮湧動。然而身為全台市值第三大、高達5.5兆元的IC設計龍頭聯發科（2454），近期卻因股價漲勢猛烈觸發警鈴，遭證交所列入處置股，面臨長達10天、每5分鐘撮合一次的關禁閉處分。

這項原意為打擊投機炒作的防弊制度，如今卻套在國際級權值股身上，不僅造成法人資金流動性受阻，更凸顯出現行制度與台股真實市場結構的嚴重脫節。

最強基本面撐腰：AI ASIC獲利引擎全開

聯發科近期的狂飆絕非「無基之彈」，而是背後有著極度強悍的產業轉型紅利支撐。

據最新法說會與財報數據，聯發科2025年全年營收以近5960億元創下歷史新高，全年EPS站穩66.16元；令市場振奮的是，聯發科已成功從單一依賴手機晶片，華麗轉型為雲端與邊緣AI的雙引擎巨獸。

在雲端資料中心領域，聯發科切入客製化晶片(ASIC)大有斬獲，負責設計Google新一代推論晶片TPU8i，並順利打入各大雲端服務供應商(CSP)。

公司已大幅上修今年AI ASIC營收展望至20億美元，預期該領域將成為未來三年成長最快、毛利最高的事業體。

加上旗艦級天璣晶片在高階智慧手機市占穩固，以及與台積電在2奈米及先進封裝的深度結盟，強勁的獲利結構正是外資與大型機構瘋狂掃貨的底氣。

對比大盤長線位階：委屈15個月的遲來補漲

若進一步攤開實際數據，將時間軸拉長至2025年初至今的長線走勢對比，便能發現聯發科的急漲，本質上屬於標準的低基期落後補漲。

在這長達一年半的超級多頭中，大盤（加權指數） 2025年初約在22,832點，到今日已衝破42,000點，這期間加權指數足足噴了84%，特定AI伺服器權值股更是早早吸納資金屢創天價。 反觀聯發科，2025年初股價還在1,350元；當台積電與AI伺服器族群在2025年領頭狂奔時，聯發科卻在1,350元至1,800元之間橫盤震盪了近15個月。 大盤漲快翻倍了...直到今年4月下旬，隨著財報利多與ASIC爆發性成長確立，資金才猛然回頭點火這檔本益比嚴重委屈的龍頭股，帶動其在短短一個月內衝破3,400元天價。

防弊緊箍咒過時莫扯台股健康輪動後腿

因此近期聯發科的急拉，實質上只是把過去一年半該漲而未漲的估值，在短時間內一次性補足的價值回歸。

然而現行的處置制度卻短視地單憑近幾日的短線漲跌幅量尺，將這段遲來的價值重估判定為異常波動。

將5.5兆市值的全球權值巨獸，與股本僅數億元的無基飆股適用同一套漲多就關的標準，不僅大幅增加法人的交易摩擦成本，更扼殺了權值股正常的板塊輪動機制。

面對已躋身國際級別的台灣資本市場，期盼主管機關能加速優化僵化的處置量尺，別讓過時的防弊緊箍咒，硬生生扯了台股健康輪動的後腿。