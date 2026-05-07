【重磅快評】連聯發科都「關禁閉」 台股改革不能再等

今日台股早盤一度大漲近千點，但IC設計龍頭、市值排名全台第三的聯發科，卻進入為期10天的5分鐘分盤處置交易。這項被市場戲稱為「關禁閉」的制度，竟發生在一家市值高達5.5兆元的國際級龍頭企業身上，不僅令投資人叫苦連天，更暴露出現行台股制度與現實嚴重脫節的荒謬現狀。

證交所定義「處置股」是以營業日計算，達到「連續3天或5天」、「10天內有6天」或者「30天內有12天」公布為注意股票，即開始進行處置。而「注意股」是只要股票6日累積漲跌幅超過25%即可能列為注意股票。當股票成為處置股時，首當其衝就是撮合時間的改變，由原本的逐筆撮合會變成5分鐘撮合一次，成為分盤交易，一旦5分鐘未能改善，下次可能就變成20分鐘撮合一次。

現行的「處置股」制度，初衷是為了抑制人為惡意炒作、冷卻過熱的投機氣氛。然而，制度設計者顯然忽略「基本面成長」與「盲目炒作」之間的質變差異。目前許多股票上漲過快，是因產業循環翻轉、獲利結構優化，而非資金盤的虛火。難怪金管會主委彭金隆今日在立法院面對質詢時，也坦言「制度需要檢討」。

台積電因特定條款目前不至被處置，聯發科卻「難逃此劫」，這說明了制度本身存在邏輯矛盾與不公平性。將市值5.5兆元的全球權值股，與股本僅幾億元的投機股放在同一套「漲多就關」的量尺下衡量，反映出制度有多麼不合理。分盤交易大幅提升交易難度，法人與外資資金因流動性受阻被迫觀望，不僅傷害投資人權益，更導致資本市場混亂，削弱權值股對大盤的支撐力。

既然主管機關已經承認制度「行之有年、需要評估」，就不該再以「需要時間」為理由，讓不合理的制度繼續令市場生命力窒息。試問在紐約證交所或納斯達克，是否會因一家市值數兆台幣的公司連續漲了幾天，就限制其交易頻率？若台股制度不改，台灣仍持續陷入「淺碟式」的區域市場，難和國際各大市場看齊。

除了不合時宜的處置制度，台股市場還有多項長期被詬病的不平等條約亟待翻修。最令小資有感的應是零股交易的「時間差」歧視。目前盤中零股交易從9時10分才開始，比大盤整股晚了10分鐘。這10分鐘的時差，對小資族而言是極大的不公平。當市場出現重大訊息波動，整股投資人早已完成布局，小資族卻只能在場外乾等，買零股的人如同矮人一截。主管機關預計年底前將時間同步，這只是還給小資族遲來的正義，步調應再加快。

其次是ETF（指數型股票基金） 產品靈活性不足。隨著台股ETF規模突破新高，投資者結構已趨多元。目前研議中的ETF加掛「不配息版本」，是國際主流作法。許多高資產族群或長期存股族，並不希望領取配息產生稅負，而是希望盈餘自動滾入再投資。這類台股制度的細節優化，才能真正吸引長期穩健資金留在國內。

政府近年來因股市交易熱絡，證交稅收得盆滿缽滿；但在大口啖食稅收紅利的同時，更應承擔起「市場環境優化者」的責任。這一波台股大漲，是台灣科技實力的展現，台股制度也必須具備相匹配的廣度與彈性。