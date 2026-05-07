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5千元天價軍團擴編！創意噴漲停創5,450元新高 IC 設計族群紅燈一片

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股費半指數強彈，激勵台股7日飆升逾千點，IC計族群無視龍頭股聯發科（2454）列處置股回落，由創意（3443）飆上漲停、突破5,000元大關帶頭衝刺，世芯-KY（3661）也改寫歷史新天價，族群買盤氣勢如虹。

創意4月營收達42.94億元，月增11.2%、年增156.9%，累計前4月營收157.42億元、年增81%。首季合併營收114.4億元，雖季減7.6%，但年增62.9%，每股純益達12.28元，改寫歷史新高，睽違三年再度單季賺逾一個股本。

亞系外資最新報告也給予創意高評價，認為在CPU與先進駕駛輔助系統（ADAS）的動能擴大下，2026年的營收表現將更勝2025年。考量到先進製程與高效能運算（HPC）的長線需求，外資將其目標價由3,600元，大幅調升至6,000元，重申「優於大盤」評等。

法人分析，創意今年雖然受量產業務（Turnkey）比重拉高、可能壓抑毛利率，但在兩大美系雲端服務供應商（CSP）的AI推論晶片挹注下，獲利絕對值將持續增長。此外，創意已取得客戶下一代CPU案件，未來業績具備高度延續性。

展望後市，創意指出，受惠特斯拉AI5訂單與Google CPU專案挹注，Turnkey與NRE業務同步成長，今年營收成長幅度可望超越去年，維持年增至少35%至40%的高成長目標，並已取得客戶下一代CPU相關案件，後續動能具延續性。

在創意與世芯雙箭頭領漲下，IC設計族群也出現強烈的族群聯動效應，新唐（4919）、沛亨（6291）、聯傑（3094）、笙泉（3122）、晶宏（3141）、巨有科技（8227）、威鋒電子（6756）、達發（6526）、海德威（3268）等個股紛紛亮燈漲停。

儘管聯發科目前處於處置期間股價受抑，但中小型IC設計與先進製程相關個股展現極佳的接棒態勢。隨著AI晶片自研浪潮由雲端蔓延至車用與邊緣運算，IC設計族群的評價修復行情正伴隨大盤挑戰42,000點強勢展開。

營收 聯發科

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