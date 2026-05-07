快訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

勞保最高級距10年未調「退休金被偷走」勞長洪申翰回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台股「巴菲特指標」超標是玩火？彭金隆：台灣產業具國際競爭力

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會主委彭金隆5月7日於立法院財政委員會答詢。攝影／記者黃于庭
金管會主委彭金隆5月7日於立法院財政委員會答詢。攝影／記者黃于庭

立委林德福7日於立法院財政委員會會議質詢提到，外媒報導今年5月台股的「巴菲特指標」升至500%，顯示台股過熱、泡沫化風險高，被形容為「玩火」，金管會認為目前台股是否有過熱、玩火的危機？金管會主委彭金隆表示，不為未來資本市場做任何預期，監理關鍵在於觀察市場是否夠公正、安全和透明，台灣產業具有國際競爭力且基本面穩健，無論股市如何發展，必然回歸基本面。

台股今年前四月上市櫃日均成交值達1.09兆元，從學生到菜籃族都在買股票、ETF，外媒更指出台股「巴菲特指標」已升至500%，被形容為「玩火」。所謂的巴菲特指標是股市總市值除以GDP（經濟成長率），巴菲特曾說該指標可衡量目前金融市場是否合理反映基本面，若超出120%代表股市被高估。

彭金隆表示，金管會是一個資本市場的監理主管機關，不為未來資本市場做任何預期，主管機關在意的是市場夠不夠安全、公正、透明，市場本來就有人樂觀、有人悲觀，台灣產業具有國際競爭力，並非沒有基本面支撐，無論股市如何發展，必然回歸基本面，金管會將持續關注市場的各種發展，適時採取主管機關該有的監理作為。

林德福詢問外資資金來台究竟是投資還是來當禿鷹？彭金隆指出，台灣要發展成國際級資本市場，外資就是重要的參與者，交易過程中外資會有自己的判斷，而金管會針對資金流動操作則有一套監控措施，可容納各種交易在資本市場中活動。

至於近期金管會鬆綁國內股票型基金與主動式ETF單一投資上限的「台積電條款」，有專家認為是助長荷蘭病，彭金隆表示，因為基金管理必須能貼近市場實質，是股票反映基本面，不是基本面反映股市，當股市結構持續發展，但基金管理卻用十多年前的模式當然不符合現況。不過，金管會也會持續觀察政策實施後的狀況，半年內將檢討該政策的實行狀況。

台股 巴菲特 彭金隆

延伸閱讀

漲太多！史上最大市值聯發科分盤交易 彭金隆：制度需要檢討

看好台股…外資４月淨匯入8360億 創紀錄

聯發科列處置股不合理？金管會鬆口：制度要檢討 擬月內提報告

爆史上天量！外資4月狂匯逾8,000億元入台股 發生什麼事？

相關新聞

到底誰買的？台股4月來爆漲逾萬點 分析師「潛力股」名單曝光

台股持續飆歷史新高，7日衝上42,000點之上，一度衝達42,156.06點，統計4月以來，大盤指數飆漲10,433.07點，市場資金湧進下，推升指數不斷往上攀高，證券分析師預期，台股今年高點約落在1

漲太多！史上最大市值聯發科分盤交易 彭金隆：制度需要檢討

史上最大市值的處置股，IC設計龍頭聯發科（2454）今天進入5分鐘分盤處置，投資人叫苦連天，金管會主委彭金隆今日在立法院回覆立委質詢時坦言，「制度需要檢討」。

台積電開盤創新天價！台股急拉近千點衝關42K、聯發科關禁閉回落

美股強勢收高、台指期夜盤大漲，台股7日開盤上漲121.11點，指數來到41,259.96點。隨後在台積電（2330）一開盤即以2,335元新天價開出，加上台達電（2308）、日月光投控（3711）、川

【重磅快評】連聯發科都「關禁閉」 台股改革不能再等

今日台股早盤一度大漲近千點，但IC設計龍頭、市值排名全台第三的聯發科，卻進入為期10天的5分鐘分盤處置交易。這項被市場戲稱為「關禁閉」的制度，竟發生在一家市值高達5.5兆元的國際級龍頭企業身上，不僅令

台股「巴菲特指標」超標是玩火？彭金隆：台灣產業具國際競爭力

立委林德福7日於立法院財政委員會會議質詢提到，外媒報導今年5月台股的「巴菲特指標」升至500%，顯示台股過熱、泡沫化風險高，被形容為「玩火」，金管會認為目前台股是否有過熱、玩火的危機？金管會主委彭金隆

台股再刷新高 大盤一度漲近千點

台北股市7日開高走高，大盤快速拉高至4萬2131點後震盪，指數一度大漲近千點，再創新高。昨天打開漲停的聯發科今天走跌，昨天收平盤台積電今天開盤跳空開高，一度來到2345元，上漲95元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。