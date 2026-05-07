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台股「巴菲特指標」超標是玩火？彭金隆：台灣產業具國際競爭力
立委林德福7日於立法院財政委員會會議質詢提到，外媒報導今年5月台股的「巴菲特指標」升至500%，顯示台股過熱、泡沫化風險高，被形容為「玩火」，金管會認為目前台股是否有過熱、玩火的危機？金管會主委彭金隆表示，不為未來資本市場做任何預期，監理關鍵在於觀察市場是否夠公正、安全和透明，台灣產業具有國際競爭力且基本面穩健，無論股市如何發展，必然回歸基本面。
台股今年前四月上市櫃日均成交值達1.09兆元，從學生到菜籃族都在買股票、ETF，外媒更指出台股「巴菲特指標」已升至500%，被形容為「玩火」。所謂的巴菲特指標是股市總市值除以GDP（經濟成長率），巴菲特曾說該指標可衡量目前金融市場是否合理反映基本面，若超出120%代表股市被高估。
彭金隆表示，金管會是一個資本市場的監理主管機關，不為未來資本市場做任何預期，主管機關在意的是市場夠不夠安全、公正、透明，市場本來就有人樂觀、有人悲觀，台灣產業具有國際競爭力，並非沒有基本面支撐，無論股市如何發展，必然回歸基本面，金管會將持續關注市場的各種發展，適時採取主管機關該有的監理作為。
林德福詢問外資資金來台究竟是投資還是來當禿鷹？彭金隆指出，台灣要發展成國際級資本市場，外資就是重要的參與者，交易過程中外資會有自己的判斷，而金管會針對資金流動操作則有一套監控措施，可容納各種交易在資本市場中活動。
至於近期金管會鬆綁國內股票型基金與主動式ETF單一投資上限的「台積電條款」，有專家認為是助長荷蘭病，彭金隆表示，因為基金管理必須能貼近市場實質，是股票反映基本面，不是基本面反映股市，當股市結構持續發展，但基金管理卻用十多年前的模式當然不符合現況。不過，金管會也會持續觀察政策實施後的狀況，半年內將檢討該政策的實行狀況。
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