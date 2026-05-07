到底誰買的？台股4月來爆漲逾萬點 分析師「潛力股」名單曝光

台股持續飆歷史新高，7日衝上42,000點之上，一度衝達42,156.06點，統計4月以來，大盤指數飆漲10,433.07點，市場資金湧進下，推升指數不斷往上攀高，證券分析師預期，台股今年高點約落在10月間，現在的高不是高，主要的買盤力道來自4大類，但居高思危下，布局個股要慎選。

美股四大指數周三全面走高，受惠超微（AMD）財報報喜與美伊停戰協議傳聞降溫通膨疑慮，標普500、那指再創新高，費城半導體指數飆漲4.5%；輝達大漲5.77%、台積電（2330）ADR上漲6.36%。

台股7日以41,259.96點開出，上漲121.11點，指數開高走高，權王台積電以2,335元開出，再刷新歷史紀錄，盤中一度衝達2,345元，上漲95元，寫歷史新高，盤中影響大盤指數超過600點。聯發科（2454）因遭處置漲勢休息，但權值股包括台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯電（2303）等齊漲，大盤指數衝達42,156.06點，上漲1,017.21點，再創盤中歷史新高。

統計台股今年來已上漲13,192.46點（以盤中新高的42,156.06點計算），光是4月以來就飆逾萬點，大漲10,433.07點；台股不斷創新高，證券分析師張陳浩預期，雖然居高要思危，但在訊號未出現前，指數仍有機會往上攀高。

張陳浩表示，推升大盤指數飆新高的買盤大致上有4大類，其中最重要的是外資買盤回流，是助漲台股的主要動能；其次，中實戶的買盤力道也是一大助力，還有就是來自ETF的買盤，另外一個則是來自散戶的買氣。

張陳浩說，根據統計，20~29歲的開戶數增加100多萬人，是增幅最大的年齡層，銀行圈也傳出不少上班族、工程師都去借信用貸款來買股，目前已有很多銀行的信貸額度都被借滿了，散戶的買盤有多熱，可以從這些現象看出來。

張陳浩提醒，居高當然要思危，要留意3個現象，包括期貨空單增達5萬口，成交量增至1.8兆元以上，大盤留上影線或是黑K2,000點，就是要注意的訊號，不過，預期今年台股今年高點約落在第4季10月左右，逢拉回整理反而是更好的布局點。

至於要買什麼？張陳浩表示，鴻海（2317）利多題材加持，在台股這波大漲中，位階相對低，後續有機會朝300元前進；另外，值得注意的還有技嘉（2376），具有伺服器、電腦板卡應用需求增加，且是老AI股中唯一的量子電腦概念股，位階也處於相對低檔。

張陳浩指出，相關老AI股中還有廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）也可以留意；另外，IC設計股部分，則是看好聯發科、創意（3443）、世芯-KY（3661）、M31（6643）等；還有一個族群則是被動元件，具有漲價及AI使用量需求大增的題材，可留意國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）。