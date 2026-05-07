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聯發科列處置股不合理？金管會鬆口：制度要檢討 擬月內提報告

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
聯發科今天起遭列處置股。記者陳易辰/攝影
聯發科今天起遭列處置股。記者陳易辰/攝影

聯發科（2454）遭列處置股，引爆台股警示制度熱議。金管會主委彭金隆7日表態，現行注意股、處置股制度確實有檢討必要，例如何種股票才會適用，並評估部分情況可做「例外排除」，避免大型權值股遭處置後影響市場流動性。

IC設計龍頭聯發科因短線股價漲幅過大，自7日起遭改列處置股、每五分鐘人工撮合，也成為台股史上市值最高的處置股，引發立法院財委會高度關注。

立委質疑，大型權值股與中小型炒作股交易特性不同，若直接套用同一套處置標準，恐影響市場效率與流動性，建議金管會研議豁免或排除機制。

彭金隆表示，注意股與處置股制度，原本是為了降低投機與資訊落差，但隨著台股多年大漲、市值結構改變，固定數字與標準經過一段時間後，都應重新檢討。

他指出，過去台積電（2330）也曾被列為注意股，代表當市場規模快速擴大後，制度可能出現「時空背景不同」問題，因此未來會朝將注意股、處置股分類更清楚的方向研議，例如何種股票才會適用。

不過，彭金隆也坦言，市場制度牽涉層面廣，不可能立刻大幅調整，仍需時間討論與研議。現階段會先檢視，是否能針對不同類型個股，建立更細緻的分流機制。

證交所董事長林修銘則說，注意股與處置股制度核心目的是防止市場炒作與異常交易，目前證交所已與金管會展開研究，預計一個月內提出檢討報告。

所謂「注意股」與「處置股」，是台股現行警示機制。當個股短線漲跌幅、成交量或周轉率異常時，會先被列為注意股，類似足球比賽中的「黃牌警告」，交易仍維持正常逐筆撮合。

但若股票持續異常波動，或短時間內多次列入注意股，就可能升級為處置股。一旦進入處置階段，交易將改為每5分鐘分盤撮合，且需預收款券、無法融資融券與當沖，市場流動性也會明顯下降。

聯發科今天起遭列處置股。記者陳易辰/攝影
聯發科今天起遭列處置股。記者陳易辰/攝影

聯發科 彭金隆 金管會

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