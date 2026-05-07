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漲太多！史上最大市值聯發科分盤交易 彭金隆：制度需要檢討

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
IC設計龍頭聯發科漲太多，導致進入5分鐘分盤處置，金管會主委彭金隆今日在立法院回覆立委質詢時坦言，「制度需要檢討」。圖／本報資料照片
IC設計龍頭聯發科漲太多，導致進入5分鐘分盤處置，金管會主委彭金隆今日在立法院回覆立委質詢時坦言，「制度需要檢討」。圖／本報資料照片

史上最大市值的處置股，IC設計龍頭聯發科（2454）今天進入5分鐘分盤處置，投資人叫苦連天，金管會主委彭金隆今日在立法院回覆立委質詢時坦言，「制度需要檢討」。

聯發科因短線股價漲太多，根據證交所最新公告，聯發科有價證券的交易，連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準，處置時間自5月7日起至5月20日，共10個營業日。聯發科目前市值為台股第三大個股，市值為5.5兆元。連發科股價因此表現弱勢，今日開盤，法人指出，進入處置股交易難度提升，影響市場資金投入意願。

立委吳秉叡表示，股票有看空看多很正常，但台灣這麼大的資本市場，一旦分盤交易對投資人會有很大影響。立委郭國文認為，當時處置條例是為了避免炒作，但很多股票上漲過快是基本面轉好而不是炒作造成，卻因為股價漲多就不合理的處置，導致權值股被連累跟資本市場混亂。

彭金隆也坦言，台灣要成為國際級市場，「很多制度需要檢討，不只這個」，但因為制度行之有年，要更動需要很多評估，「需要時間」。

彭金龍進一步解釋，之前為了降低炒作可能，才會有處置股的規定，有請交易所研議，金管會內部也討論過，確實應該檢討。證交所董事長林修銘表示，以台積電為例，現行規定下並不會處置，只是會變成警示股，但以現在的條款聯發科確實會被處置。

聯發科 彭金隆 金管會

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