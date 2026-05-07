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台股再刷新高 大盤一度漲近千點
台北股市7日開高走高，大盤快速拉高至4萬2131點後震盪，指數一度大漲近千點，再創新高。昨天打開漲停的聯發科今天走跌，昨天收平盤台積電今天開盤跳空開高，一度來到2345元，上漲95元。
國際股市方面，美伊和談樂觀，加上企業財報強勁，美股大漲，道瓊工業指數上漲1.24％，指數逼近50000點大關，S&P500指數上漲1.46%，那斯達克指數上漲2.02%，均創下歷史新高，費城半導體指數更是飆漲4.48%，台積電ADR大漲6.36%，以419.50美元作收。
日本股市也是開高走高，一舉突破6萬點大關，大漲逾3000點，漲幅突破5％且多頭氣勢強。昨天飆漲6.45％的南韓股市，今天則是開高走低翻黑。
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