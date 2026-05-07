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外資點名 調高奇鋐、台達電、技嘉及研華目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台達電。圖／聯合報系資料照
台達電。圖／聯合報系資料照

外資最新報告指出，調高奇鋐（3017）、台達電（2308）、技嘉（2376）及研華（2395）目標價。

奇鋐2026年4月營收低於亞系券商預期，券商表示今年第2季將經歷GPU平台轉換期；另外，供應鏈傳出的VR冷板可能不採鍍金設計，券商認為對奇鋐影響有限。隨著產品組合改善與良率提升，券商預期毛利率逐季提升。最新預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為92.7/119.3/153.6元，以29xPE評價，同步升目標。

亞系券商以台達電2027年、2028年HVDC電力機櫃TAM將大幅爆發為由，調升台達電獲利預估，預期HVDC的TAM從今年的7.5億美元至2028年大幅成長至180億美元。券商上修2026-2028年EPS至41.6/66.4/114.5元，以43xPE評價，同步升目標。

美系券商表示，多家neo-cloud業者釋出三位數成長與大規模資本支出擴張訊號，產能需求仍維持強勁。券商認為市場低估技嘉的訂單強度與neo-cloud商機，預期營收持續成長。上修2026-2828年EPS為25.7/29.5/32.8元，以今年15xPE評價，同步升目標。

研華法說會釋出訊息中，今年第1季BB ratio升至1.77x，其中，北美地區更來到2.37x，今年order backlog升至美金13億元，零組件供應吃緊與價格上漲，促使客戶提早下單，因此，3月新增訂單中，有47%的交期已超過六個月。Edge AI需求強勁，預期到今年底占營收比升至三成。

漲價部分：2025年第4季已調漲4-8%，今年第1季起調價頻率更加頻繁，公司在約70%的design-in專案中具備議價能力，可將大部分新增成本轉嫁給客戶。美系大行上修今、明年EPS至14.8、17元，另一家美系上修至14/15.7元，以今年29xPE評價，同步升目標。

台達電 技嘉 奇鋐

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