台積電開盤創新天價！台股急拉近千點衝關42K、聯發科關禁閉回落

台股第三大權值股聯發科近期股價漲勢驚人，因觸及交易所異常交易標準，證交所昨（6）日公告，聯發科將從今（7）日起列入處置股票（俗稱關禁閉），每5分鐘撮合一次，為台股史上罕見「重量級權值股遭處置」的案例。

2026-05-07 00:38