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台積電開盤創新天價！台股急拉近千點衝關42K、聯發科關禁閉回落
美股強勢收高、台指期夜盤大漲，台股7日開盤上漲121.11點，指數來到41,259.96點。隨後在台積電（2330）一開盤即以2,335元新天價開出，加上台達電（2308）、日月光投控（3711）、川湖（2059）、聯電（2303）等聯袂揚升拉抬下，大盤漲點一度放大至近1,000點、觸及42,131.81點，再創盤中歷史新高。而聯發科（2454）列入處置股票，股價開平盤3,430元，隨後轉跌近4%。
美股四大指數昨夜全面走高，受惠超微（AMD）財報報喜與美伊停戰協議傳聞降溫通膨疑慮，標普500、那指再創新高，費半飆漲4.5%。輝達漲5.77%、台積電ADR漲6.36%，激勵台指期夜盤大漲806點。
今日五大權值股開盤漲多跌少。台積電開高85元、報2,335元，並持續拉升至2,340元，再創新高；台達電開高報2,275元、鴻海（2317）開高在255元、聯發科開平盤、日月光投控開高報548元。
類股表現上，玻陶、半導體、電子零組件等漲幅居前，居家生活、油電燃氣、塑化、造紙等相對疲弱。群創（3481）、聯電、華邦電（2344）、力積電交投持續火熱。
回顧台股6日表現，集中市場終場上漲369.56點、漲幅0.91%，成交值放大至1.44兆元，再創盤中與收盤歷史新高。三大法人買超670.16億元，包括外資買超751.05億元、投信買超15.21億元、自營商賣超96.11億元。
法人指出，外資6日狂買751億元、台股三日飆逾2200點，顯示熱錢強勢回流；AI算力大單與美伊局勢降溫，持續支撐美股與半導體多頭。不過，外資期貨空單逾5萬口、季線乖離偏大，留意短線震盪恐加劇。
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