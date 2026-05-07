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美科技股台積電ADR飆高 法人：台股攻42000點可期

中央社／ 台北7日電
法人預期，美科技股飆漲屢創紀錄帶動，台股今天開盤有機會上攻42000點，再挑戰歷史新高位。中央社
法人預期，美科技股飆漲屢創紀錄帶動，台股今天開盤有機會上攻42000點，再挑戰歷史新高位。中央社

美國總統川普透露可望在訪問中國前與伊朗達成協議，加上超微（AMD）財報強勁，激勵美股勁揚，標普、那指、費半指數再寫新猷，台積電ADR再創新高，台指期夜盤上漲806點收歷史新高42320點，台積電期貨夜盤收2335點也續創收盤新高，上漲75點。

法人預期，美科技股飆漲屢創紀錄帶動，台股今天開盤有機會上攻42000點，再挑戰歷史新高位，不過須關注IC設計廠聯發科今天起列入處置交易影響。

聯發科近3個交易日累計大漲820元，漲幅高達31.42%，市值達到新台幣5.5兆元。證交所6日公告，自5月7日起至20日止，聯發科處置期間以人工撮合約每5分鐘撮合一次。聯發科將成為台股史上市值最大的處置股。

外媒6日報導，美伊正討論一份一頁篇幅的14點備忘錄，伊朗正評估美國提出的新提案，目的在結束已持續近10週的戰爭，國際油價大幅下跌。

消息激勵美股道瓊工業指數上漲612.34點或1.24%，收49910.59點，標普500指數上升105.90點或1.46%，收7365.12點新高。那斯達克指數上揚512.82點或2.02%，收25838.95點新紀錄，費城半導體指數勁揚492.18點或4.48%，收11472.75點再寫新猷。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）漲5.77%收207.83美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲6.36%收419.5美元創新高，AMD大漲18.61%收421.39美元改寫紀錄，英特爾（Intel）勁揚近4.5%，Arm大漲13.63%收237.3美元續寫新猷。

台股加權指數6日盤中觸41575.84點歷史新高，上下震盪近960點，終場上揚369.56點，收在41138.85點，再創收盤歷史新高，上市公司成交值爆出新台幣1兆5240.12億元新天量。上櫃市場6日成交值也創4429.43億元新大量，上市櫃公司合計成交值達1兆9669.55億元，再創新高。

台股電子指數6日盤中觸2694.78點新高位，終場收2663.65點，也創電子指數收盤新高。代表中小型股的櫃買OTC指數盤中觸416.46點歷史新高，終場收410.29點也創收盤新高。

三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超672.75億元；其中外資及陸資買超751.05億元，是歷史第4大買超金額，外資連3買。

不過觀察台指期淨部位，三大法人6日淨空單增加1780口至7106口，其中外資淨空單增加2280口至5萬967口

期貨法人分析，外資6日淨空單回補，利用盤中獲利了結壓力順勢回補空單，代表市場資金對後市仍有信心，資金並未明顯外流，6日震盪屬於漲多換手表現，但外資在台指期淨空單水位仍高檔，後續仍須關注外資在期貨淨空單以及在台股現貨市場布局動向。

超微 台積電ADR 聯發科 台積電 台股

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