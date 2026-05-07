聯發科7日起5分鐘撮合一次 台股最大市值處置股

IC設計廠聯發科（2454）近3個交易日累計大漲820元，漲幅高達31.42%，市值達到5.5兆元。證交所公告，自5月7日起至20日止，聯發科列入處置交易，處置期間以人工撮合約每5分鐘撮合一次。聯發科將成為台股史上市值最大的處置股。

證交所6日公告指出，聯發科因連續3個營業日達「公布注意交易資訊」標準，自5月7日至20日列入處置交易，期間以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

此外，投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託的買賣，向該投資人收取全部的買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。

聯發科對於人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）業務展望樂觀，預期今年可望貢獻20億美元營收，2027年AI ASIC市場規模將達到700億至800億美元，較預期加速成長，聯發科希望能搶下10%至15%市占率，估計2027年將貢獻70億至120億美元營收，呈倍數增長。

聯發科AI ASIC業務進展優於預期，吸引市場買盤積極湧入，推升股價連日大漲，6日開盤跳空漲停，達到3470元，創下新天價，盤中爆量打開漲停，一度急殺平盤，不過終場股價收在3430元，漲幅達8.72%，近3個交易日累計上漲820元，漲幅達31.42%。