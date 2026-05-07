快訊

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科「關禁閉」 列處置股

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股第三大權值股聯發科（2454）近期股價漲勢驚人，因觸及交易所異常交易標準，證交所昨（6）日公告，聯發科將從今（7）日起列入處置股票（俗稱關禁閉），每5分鐘撮合一次，為台股史上罕見「重量級權值股遭處置」的案例。

證交所資料顯示，聯發科因最近六個營業日累積收盤價漲幅高達35.82%，且六個營業日起迄兩日之收盤價價差高達815元，已連續三個營業日達到「公布注意交易資訊」標準。昨日聯發科終場收在3,430元、漲幅8.72%，本益比來到51.99倍。

證交所指出，聯發科本次處置期間為今天起至5月20日，共十個營業日，採人工管制之撮合終端機執行，約每5分鐘撮合一次。投資人每日委託買賣單筆達10交易單位，或多筆累積達30交易單位以上時，券商應向投資人收取全部買進價金或賣出證券，也就是信用交易要收足融資自備款或融券保證金。

法人指出，回顧台股歷史，在五大科技權值股（台積電、鴻海、聯發科、台達電、日月光）中，聯發科是唯一有處置紀錄的標的。上一次處置需追溯至2002年元月底，當時因90個營業日漲幅逾200%而遭管制，那時收盤價711元，本益比高達67.52倍。

台達電 聯發科 台股

延伸閱讀

台股超大尾！第三大權值股聯發科被「抓去關」 6檔處置名單曝光

聯發科股價暴力噴發…投履歷領分紅是好時機？他擬入職台積電「要回頭了」

聯發科市值突破5兆元大關

聯發科（2454）飆漲停刷新天價！法人喊上看5000元 網嗨：取代台積電（2330）

相關新聞

台股創高 爆1.5兆元天量…外資認錯三天買超1,460億元

台股昨（6）日開高震盪收高，收盤再寫歷史新頁。外資連日「認錯回補」，累計買超1,460.7億元，不僅推升指數終場大漲369點、收41,138點，再創歷史新高，並站上41,000點關卡，連三日改寫新猷，

申讓公告引發誤解 南亞：未加碼調節南電股

南亞5日公告申讓南電5,959張持股，市場誤解為加碼第二次申報出脫股權。南亞澄清，5日公告申讓南電5,959張持股，已在3月11日董事會通過的處分額度內，公司並未加碼調節持股。

聯發科「關禁閉」 列處置股

台股第三大權值股聯發科近期股價漲勢驚人，因觸及交易所異常交易標準，證交所昨（6）日公告，聯發科將從今（7）日起列入處置股票（俗稱關禁閉），每5分鐘撮合一次，為台股史上罕見「重量級權值股遭處置」的案例。

台股超大尾！第三大權值股聯發科被「抓去關」 6檔處置名單曝光

台股今（6）日多頭氣勢如虹，一路衝至41,138點。然而，市場最震撼的消息莫過於市值第三大的權值股聯發科（2454），因近期漲勢過於「暴力」，正式被證交所列入處置股名單。這也是台股少見「大尾」權值股被

AI過熱？野村投信：短線修正 主升段動能仍在

市場近期對AI出現短線過熱疑慮，加上地緣政治雜音干擾，台股呈現整理格局，然而整體結構仍具韌性。主動野村臺灣優選ETF（00980A）經理人游景德表示，從資金與產業趨勢來看，AI仍是市場最核心的成長主軸

八家璞玉指數成分股公司接力開講 證交所業績發表會持續登場

臺灣證券交易所近期繼自行車、AI及綠能環保產業等15家上市公司業績發表會後，接續將緊鑼密鼓進行臺灣璞玉指數成分股業績發表會。首先登場的是5月20日義隆電（2458），依序是櫻花（9911）、王品（27

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。