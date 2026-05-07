台股創高 爆1.5兆元天量…外資認錯三天買超1,460億元

台股昨（6）日開高震盪收高，收盤再寫歷史新頁。外資連日「認錯回補」，累計買超1,460.7億元，不僅推升指數終場大漲369點、收41,138點，再創歷史新高，並站上41,000點關卡，連三日改寫新猷，成交金額則1.52兆元歷史最大量。法人預期，下階段行情更將直衝45,000點大關。

台股近期因AI、科技盛會、ETF等三個關鍵字而強揚表態。台廠AI供應鏈4月營收展望樂觀，截至昨日有134檔個股營收年月雙增，且有鴻海（2317）、南亞科（2408）、貿聯-KY（3665）、台光電（2383）等16檔個股5月來獲法人青睞買超逾千張，都是市場各產業指標股，激勵多頭人氣居高不墜。

特別是聯發科與鴻海因權值股「比價效應」展開落後補漲行情，成為推升指數持續驚驚漲的關鍵。此外，科技盛事接力，包括Google I／O盛大登場後，緊接著台北國際電腦展將展出最新技術成果，有利AI供應鏈吸引資金進駐。另外，內資買盤成為台股最強的下檔支撐，包括ETF規模衝高效應，有助指數高檔換手後續沿5日線墊高。

觀察昨日台股盤面，台積電（2330）守穩所有均線，廣達受惠美超微與AMD財測利多跳空大漲，創歷史新高；鴻海、聯電同樣跳空創波段新高，而聯發科盤中雖從漲停價回檔至平盤，尾盤仍收漲8.7%續創歷史新高。另外，櫃買市場尾盤收漲，終場收410.29點、續創歷史新高，成交金額擴增至4,429.4億元，創史上最大量。

三大法人昨買超台股670.1億元。其中外資買超751億元，連三買，累計買超1,460.7億元；投信買超15.2億元，連11買、累計買超459.7億元；自營商賣超96.1億元，連二賣、累計賣超196.9億元。八大公股行庫則賣超75.7億元，由買轉賣。

隨台股持續走強，技術面已有過熱警訊。法人說，目前指數與年線乖離率逼近50%，正乖離過大，加上外資期貨空單持續增至5萬口，短線須嚴防盤面震盪。操作上，當前適逢營收與季報公布期，具業績背書、法人籌碼簇擁的個股，預計將成為領漲抗跌的真金白銀。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清表示，布局應聚焦績優題材股，重點族群包括：台積電及先進製程封裝供應鏈、高速傳輸、載板與PCB、散熱、電源管理，持股信心與風險控管將是獲利關鍵。