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申讓公告引發誤解 南亞：未加碼調節南電股

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

南亞（1303）5日公告申讓南電5,959張持股，市場誤解為加碼第二次申報出脫股權。南亞澄清，5日公告申讓南電5,959張持股，已在3月11日董事會通過的處分額度內，公司並未加碼調節持股。

南亞並強調，處分南電持股將不會認為為處分利益，而是計入未分配盈餘，因此不會影響每股純益。

南亞指出，此次公告則因南電近期將召開董事會，依法令規定，有一定期限不能賣股，因此對於剩餘未調節的股權額度，需重新公告，才能持續執行。

南亞董事會先前通過，擬於3月12日至12月31日止，處分手中的南亞科持股30,986張及南電持股19,385張。完全處分後，南亞對南亞科持股比重將降至28.28%、對南電持股則調為63.97%。處分完畢後，南亞仍為南電、南亞科第一大股東。

南亞並表示，此次規畫處分南亞科、南電股票，主要目的系充實營運資金、強化財務結構，並考量提高南亞科、南電股票流通數。南亞也強調，雖南亞每季都會對南電、南亞科營運獲利進行投資認列，但因對南電持股超過50％，出售股票不能列為處分利益，而是計入未分配盈餘。對南亞科則因持股比率在50%以下，將可認列為股票處分利益。

南亞科 南亞 南電

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