聽新聞
0:00 / 0:00

看好台股 外資４月淨匯入8360億 創紀錄

聯合報／ 記者藍鈞達陳儷方廖珮君／台北報導
金管會昨公布四月外資淨匯入二六四億美元，創歷史天量，也帶動台股指數走高，顯示在ＡＩ浪潮下，全球資金加速流向台灣。聯合報系資料照片
金管會昨公布四月外資淨匯入二六四億美元，創歷史天量，也帶動台股指數走高，顯示在ＡＩ浪潮下，全球資金加速流向台灣。聯合報系資料照片

不僅國內投資人掀起台股熱，外資熱錢海嘯也持續湧入，帶動台股走勢持續走高。金管會昨公布外資四月淨匯入二六四點二億美元（約新台幣八三六○億元），不僅創下歷年同期新高，更刷新史上單月最大淨匯入紀錄，顯示在ＡＩ浪潮下，國際資金對台灣資本市場持續看好布局。

台股昨天也在外資「連三買」、累計買超一四六一億元帶動下，大盤指數連續三天改寫紀錄，指數站上四萬一千點，終場上漲三六九點、以四萬一一三八點作收，成交金額更爆出一點五二兆元的新天量。

金管會指出，累計今年前四月外資淨匯入四四二點七億美元，創史上同期新高，也推升外資累積在台餘額攀升到三六四四億美元，續寫歷史高位。而外資史上前六大單月淨匯入金額紀錄中，今年就涵蓋一、二、四月，四月更一舉衝破兩百億美元大關，資金回流力道罕見。若與去年五月創下的一二七億美元次高相比，上月多出一三七億美元，反映國際資金對台股布局明顯升溫。

若觀察股市操作面，外資四月在上市櫃賣超近五千億元。券商主管分析，外資雖在股市操作上偏向調節，但資金實際上持續匯入台灣，對台股後市仍有期待。

儘管外資四月匯入金額創新高，在台股集中市場買超金額僅二四八一億元，資深分析師蔡明翰表示，匯入金額大，代表外資將採取偏多操作，甚至三月大賣超台股九六八二億元的部分，都有可能買回來，單月最大淨匯入事實，已成為未來外資大買超的動能來源。

蔡明翰分析外資持股變化，認為外資將持續進行基本面的汰弱留強，內外資法人都是如此，要減碼的是非ＡＩ族群，要加碼的是ＡＩ族群，外資買賣較不透明，但架構與台股主動型ＥＴＦ的選股差不多，已透露內外資法人的觀點。

市場解讀這波外資大舉回流有三個主要原因。首先，ＡＩ熱潮持續發酵，四月台股大漲百分之廿二，幾乎由ＡＩ概念股主導，成為吸引外資回補關鍵。其次，隨高價股與權值股市值持續膨脹，外資要布局台股，投入本金自然同步放大，推升淨匯入金額創高。最後，中東戰事仍未平息，但目前影響仍停留在油價、通膨與利率預期層面，尚未衝擊企業基本面與獲利展望，使全球資金仍願意持續押寶台灣科技產業。

外資 台股 金管會 AI

延伸閱讀

外資買超669億…買盤青睞高息ETF及聯電、鴻海 但這檔主動ETF竟遭大賣

外資狂掃751億元！三大法人買超672億元 台股爆1.44兆大量連3天創高

外資上周淨流出亞股 賣超台股63.5億美元

台積電仍未奪回成交值王位！聯發科1,308億摘金 鴻海獲外資撐腰拿第三

相關新聞

爆史上天量！外資4月狂匯逾8,000億元入台股 發生什麼事？

外資資金海嘯來了。金管會公布4月外資淨匯入264億美元、約折合台幣8,358億元，首度單月衝破200億美元大關，寫史上天量紀錄，更比過去最高紀錄多出逾一倍，顯示AI狂潮下，全球資金正加速流向台灣。

看好台股 外資４月淨匯入8360億 創紀錄

不僅國內投資人掀起台股熱，外資熱錢海嘯也持續湧入，帶動台股走勢持續走高。金管會昨公布外資四月淨匯入二六四點二億美元（約新台幣八三六○億元），不僅創下歷年同期新高，更刷新史上單月最大淨匯入紀錄，顯示在Ａ

台股超大尾！第三大權值股聯發科被「抓去關」 6檔處置名單曝光

台股今（6）日多頭氣勢如虹，一路衝至41,138點。然而，市場最震撼的消息莫過於市值第三大的權值股聯發科（2454），因近期漲勢過於「暴力」，正式被證交所列入處置股名單。這也是台股少見「大尾」權值股被

AI 過熱？野村投信：短線修正 主升段動能仍在

市場近期對AI出現短線過熱疑慮，加上地緣政治雜音干擾，台股呈現整理格局，然而整體結構仍具韌性。主動野村臺灣優選ETF（00980A）經理人游景德表示，從資金與產業趨勢來看，AI仍是市場最核心的成長主軸

八家璞玉指數成分股公司接力開講 證交所業績發表會持續登場

臺灣證券交易所近期繼自行車、AI及綠能環保產業等15家上市公司業績發表會後，接續將緊鑼密鼓進行臺灣璞玉指數成分股業績發表會。首先登場的是5月20日義隆電（2458），依序是櫻花（9911）、王品（27

台股5窮6絕成絕響？國泰小龍基金經理人這樣看

台股2026年4月表現強勁，加權指數狂飆逾7,200點，5月收盤指數已站上4萬點續創歷史新高。國泰投信指出，台股長線前景看旺，但指數登高之際，投資人應保有居高思危意識，避免重壓單一標的，面對瞬息萬變的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。