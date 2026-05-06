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台股超大尾！第三大權值股聯發科被「抓去關」 6檔處置名單曝光
台股今（6）日多頭氣勢如虹，一路衝至41,138點。然而，市場最震撼的消息莫過於市值第三大的權值股聯發科（2454），因近期漲勢過於「暴力」，正式被證交所列入處置股名單。這也是台股少見「大尾」權值股被送入冷卻期。
根據證交所5月6日發布的最新公告，共有6檔上市證券，將於明天7日起進行處置措施。此次處置新名單包含：
直得（1597）第一次處置
約每5分鐘撮合一次
宇隆（2233）第一次處置
約每5分鐘撮合一次
聯發科 (2454）第一次處置
約每5分鐘撮合一次
一詮（2486）第二次處置
約每20分鐘撮合一次
嘉晶（3016）第一次處置
約每5分鐘撮合一次
雙鍵（4764）第二次處置
約每20分鐘撮合一次
身為處置名單中最受矚目的對象，聯發科因連續3個營業日達「公布注意交易資訊」標準，處置期間定於5月7日至5月20日，共計10個營業日。注意交易資訊則說明，最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.82%。且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達815元。
處置措施生效後，市場預期聯發科成交量可能將暫時萎縮。PTT鄉民們則表示，「太扯」、「越關越大尾」、「流動性降低，這樣很多ETF追蹤會有誤差」。
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