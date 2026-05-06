快訊

美股早盤／傳美伊停戰浮現進展 四大指數齊揚、AMD狂飆20%

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

捲涉陸投資爭議…劉世芳外甥被在大陸台企解職 公司發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

日月光子公司處分聯發科持股 處分利益約3.26億元

中央社／ 台北6日電

封測大廠日月光投控今天晚間代2家子公司分別公告，處分持有聯發科27.8萬股，交易金額合計約新台幣7.29億元，處分利益約3.26億元。日月光投控指出，處分目的為實現投資收益和財務投資。

日月光投控晚間公告，子公司台灣福雷電子處分持有聯發科股票，交易日期4月22日至5月6日，交易數量14萬3000股，每單位價格新台幣2648.32元，交易總金額3.7871億元，處分利益約1.75億元。

投控指出，這次交易後，台灣福雷電子目前持有聯發科6萬股，持股比例約0.00374%。

日月光投控也公告子公司環電處分聯發科股票，交易日期4月22日至5月6日，交易數量13萬5000股，平均每股交易價格2599.63元，交易總金額約3.5億元，處分利益約1.51億元。

投控表示，這次交易後，環電仍持有聯發科6萬股，持股比例約0.0037%。

日月光投控 聯發科 日月光

延伸閱讀

聯發科（2454）狂飆破3000元買不下手？00891含發量逾12％還享15％高息

輝達帶旺北士科商辦！華擎、東擎斥資35億元買32戶華固「創匯園區」

競國擬現金減資30%每股退3元 首季每股虧1.08元、6月17日召開股東會

聯發科再飆漲停、台積電奮起！台股開高大漲逾700點、突破41K

相關新聞

爆史上天量！外資4月狂匯逾8,000億元入台股 發生什麼事？

外資資金海嘯來了。金管會公布4月外資淨匯入264億美元、約折合台幣8,358億元，首度單月衝破200億美元大關，寫史上天量紀錄，更比過去最高紀錄多出逾一倍，顯示AI狂潮下，全球資金正加速流向台灣。

AI 過熱？野村投信：短線修正 主升段動能仍在

市場近期對AI出現短線過熱疑慮，加上地緣政治雜音干擾，台股呈現整理格局，然而整體結構仍具韌性。主動野村臺灣優選ETF（00980A）經理人游景德表示，從資金與產業趨勢來看，AI仍是市場最核心的成長主軸

八家璞玉指數成分股公司接力開講 證交所業績發表會持續登場

臺灣證券交易所近期繼自行車、AI及綠能環保產業等15家上市公司業績發表會後，接續將緊鑼密鼓進行臺灣璞玉指數成分股業績發表會。首先登場的是5月20日義隆電（2458），依序是櫻花（9911）、王品（27

台股5窮6絕成絕響？國泰小龍基金經理人這樣看

台股2026年4月表現強勁，加權指數狂飆逾7,200點，5月收盤指數已站上4萬點續創歷史新高。國泰投信指出，台股長線前景看旺，但指數登高之際，投資人應保有居高思危意識，避免重壓單一標的，面對瞬息萬變的

台積電仍未奪回成交值王位！聯發科1,308億摘金 鴻海獲外資撐腰拿第三

台股集中市場6日延續強勢攻高走勢，盤中一度攀抵41,575.84點，收盤收在41,138.85點，再度刷新歷史新高，終場上漲369.56點、漲幅0.91%，成交值同步放大至1.44兆元，顯示市場資金動

外資買超751億、狂買這檔高息ETF逾10.2萬張 同步大買鴻海逾10萬張

台股6日一度衝高至41,575.84點，上漲806.55點，終場收在41,138.85點，上漲369.56點，連續第3個交易日改寫盤中與收盤歷史新高；三大法人中僅自營商賣超，外資則是狂買751.05億

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。