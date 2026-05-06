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日月光子公司處分聯發科持股 處分利益約3.26億元
封測大廠日月光投控今天晚間代2家子公司分別公告，處分持有聯發科27.8萬股，交易金額合計約新台幣7.29億元，處分利益約3.26億元。日月光投控指出，處分目的為實現投資收益和財務投資。
日月光投控晚間公告，子公司台灣福雷電子處分持有聯發科股票，交易日期4月22日至5月6日，交易數量14萬3000股，每單位價格新台幣2648.32元，交易總金額3.7871億元，處分利益約1.75億元。
投控指出，這次交易後，台灣福雷電子目前持有聯發科6萬股，持股比例約0.00374%。
日月光投控也公告子公司環電處分聯發科股票，交易日期4月22日至5月6日，交易數量13萬5000股，平均每股交易價格2599.63元，交易總金額約3.5億元，處分利益約1.51億元。
投控表示，這次交易後，環電仍持有聯發科6萬股，持股比例約0.0037%。
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