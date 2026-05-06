日月光子公司處分聯發科持股 處分利益約3.26億元

台股2026年4月表現強勁，加權指數狂飆逾7,200點，5月收盤指數已站上4萬點續創歷史新高。國泰投信指出，台股長線前景看旺，但指數登高之際，投資人應保有居高思危意識，避免重壓單一標的，面對瞬息萬變的

2026-05-06 19:41