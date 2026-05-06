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八家連發 義隆電打頭陣

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

證交所近期繼「自行車」、「AI」及「綠能環保」產業等15家上市公司業績發表會後，接續將緊鑼密鼓進行「臺灣璞玉指數」成分股之業績發表會。首先登場的是5月20日的義隆電（2458），依序是櫻花、王品、建準、中保科裕民、中碳、及晶碩等八家公司接力展開。

證交所指出，透過召開上市公司業績發表會，以強化資訊透明度，讓投資人更能瞭解目前產業現況及未來趨勢，並增加投資人獲取企業訊息之正確管道。

這些公司將分享近期的財務業務情形、產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢及提升公司資訊透明度。並於5月20日邀請鈞弘資本沈萬鈞執行長到場經驗分享。此外，為配合全球科技業盛事，證交所預計於6月Computex展覽期間向國際展現在AI浪潮下，台灣資本市場的優勢。

裕民 中保科 上市公司

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