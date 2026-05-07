Lumentum不夠力 光通訊股挫

美國光通訊大廠Lumentum美東時間5日發布上季財報，營收、獲利雙雙大幅成長，但仍未達華爾街高預期標準，導致盤後股價下挫3.5%，進而拖累穩懋（3105）、波若威、華星光、光聖與等台灣光通訊族群昨（6）日逆勢走跌。

Lumentum結算，上季營收8.08億美元，年增90%，創新高，但略低於分析預期的8.1億美元，每股純益2.37美元。外電報導，Lumentum上季營收增幅仍低於華爾街分析師預期，加上股價早已大幅飆升，因此觸發市場獲利回吐，而光通訊產業發展趨勢依然值得關注。

Lumentum也在財務會議中釋出正向訊息，認為AI資料中心對光通訊的需求正在擴大，該公司已從傳統供應商，升級為AI基礎建設光通訊核心業者，正持續優化供應鏈與產能配置。

業界人士認為，Lumentum財報對國內光通訊族群具有指標性意義，以財報內容角度來看，其實已經相當可圈可點，只要光通訊在AI市場的需求並未改變，其實不必過於憂心產業發展。

隨著Lumentum持續釋出光通訊及CPO需求強勁訊號，法人認為，波若威、華星光及光聖等光通訊族群後續業績成長動能。其中，波若威、華星光因應市場龐大訂單需求，都已啟動擴產，新產能今年有望逐步開出，成為帶動業績衝高的關鍵。