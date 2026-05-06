AI 過熱？野村投信：短線修正 主升段動能仍在

市場近期對AI出現短線過熱疑慮，加上地緣政治雜音干擾，台股呈現整理格局，然而整體結構仍具韌性。主動野村臺灣優選ETF（00980A）經理人游景德表示，從資金與產業趨勢來看，AI仍是市場最核心的成長主軸，短線震盪主要反映籌碼與情緒調整，並未動搖中長期基本面。

野村投信投資策略部副總樓克望分析表示，00980A持股高度集中在AI長線趨勢最明確的關鍵產業，游景德指出，AI核心供應鏈布局完整，涵蓋晶圓代工、IC設計、伺服器、網通、PCB及散熱等關鍵環節。包括台積電作為先進製程龍頭，持續受惠AI晶片需求攀升與CoWoS產能吃緊；聯發科掌握高效運算晶片設計能力；鴻海與緯穎切入AI伺服器組裝與系統整合；智邦則受惠高速網通設備升級。此外，台光電與金像電代表的CCL與PCB族群，在AI伺服器規格提升與需求倍增下迎來成長契機；奇鋐與台達電則聚焦散熱與電源解決方案，直接受惠AI高功耗趨勢；鴻勁則切入半導體設備鏈，受惠先進製程擴產。

游景德表示，AI利多仍持續擴散。半導體方面，先進製程與封裝需求強勁，3奈米產能維持高利用率，高階封裝供不應求的格局短期難解，帶動整體供應鏈營運動能。伺服器與網通方面，AI算力需求持續提升，推動高速運算與資料傳輸升級，帶動800G與更高速技術導入。材料端則受惠AI帶動PCB與CCL規格升級，在缺料與需求擴張下形成價格與出貨同步增長的正向循環。散熱與電源則因AI設備功耗提升而進入規格躍升階段，液冷與高效電源解決方案需求快速成長，成為新一波產業升級動能。

樓克望提醒，基本面方面AI與半導體長期成長趨勢仍然穩健，並未轉弱，但本波短期兩周內急漲，更多反映政策利多與資金重新配置，而非基本面在短時間內出現顯著變化。因此，短線市場波動加大，主要來自評價調整與籌碼消化，而非產業趨勢反轉。

游景德觀察，AI相關族群在震盪中仍具抗跌表現，成交比重維持高檔，顯示市場資金仍集中於成長主軸。特別是半導體、AI伺服器、散熱與PCB族群，在回檔過程中承接力道穩定，反映投資人對AI長期趨勢的高度信心。相較之下，非AI族群表現較為疲弱，也顯示資金集中度提升。

樓克望指出，基本面仍具支撐。首先，出口數據持續亮眼，顯示AI帶動電子產業需求強勁；其次，半導體龍頭法說與企業財報普遍釋出正向展望，強化市場信心；再者，內資資金與ETF持續流入，成為穩定盤勢的重要力量。這些因素使台股在國際波動中仍具相對抗震能力。

游景德表示，5月操作建議以高檔控管風險、留意產業輪動為主。核心配置建議聚焦具中長期趨勢的AI供應鏈個股，其餘部位則依市場資金流向進行調整。重點在於提高資金彈性，以因應可能出現的籌碼整理與國際變數。

野村投信表示，展望後市，台股在出口與企業獲利支撐下，中長期基本面仍然穩健，AI相關電子權值股預期將持續扮演盤面主軸。然而，短期漲幅已大下，市場仍可能面臨技術性修正壓力，尤其過熱族群需留意籌碼鬆動風險。整體而言，AI長線趨勢不變，在震盪格局中，反而提供投資人逢回布局優質產業的機會。