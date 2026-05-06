八家璞玉指數成分股公司接力開講 證交所業績發表會持續登場

臺灣證券交易所近期繼自行車、AI及綠能環保產業等15家上市公司業績發表會後，接續將緊鑼密鼓進行臺灣璞玉指數成分股業績發表會。首先登場的是5月20日義隆電（2458），依序是櫻花（9911）、王品（2727）、建準（2421）、中保科（9917）、裕民（2606）、中碳（1723）及晶碩（6491）等八家公司接力展開，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢及提升公司資訊透明度。並於5月20日邀請鈞弘資本執行長沈萬鈞到場經驗分享。此外，為配合全球科技業盛事，證交所預計於6月Computex展覽期間向國際展現在AI浪潮下，台灣資本市場的優勢。

證交所指出，透過召開上市公司業績發表會強化資訊透明度，讓投資人更能瞭解目前產業現況及未來趨勢，並增加投資人獲取企業訊息之正確管道。

證交所表示，為強化上市公司財務健全、業務資訊透明度，持續鼓勵上市公司辦理業績發表會，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。臺灣璞玉指數各場次業績發表會投資人除可至現場參與外，亦可透過本公司WebPro影音傳播網「LIVE現場直擊」(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/)觀看直播，或於會後至「法人說明會」的「主題式業績發表會」專區(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=101)及YouTube頻道觀看重播。