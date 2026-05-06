台股5窮6絕成絕響？國泰小龍基金經理人這樣看

台股2026年4月表現強勁，加權指數狂飆逾7,200點，5月收盤指數已站上4萬點續創歷史新高。國泰投信指出，台股長線前景看旺，但指數登高之際，投資人應保有居高思危意識，避免重壓單一標的，面對瞬息萬變的盤勢，可善用具備高度選股彈性的國泰小龍基金，透過經理人主動操盤，在搶進權值股漲勢的同時，兼顧具爆發力的中小型股，靈活因應市場輪動，在政經動盪中挖掘具韌性的標的，掌握台系AI核心價值鏈的長線成長契機。

國泰小龍基金經理人黃維泰指出，半導體與AI產業已成為市場定心丸，帶動加權指數在4月寫下新紀錄，展現AI算力需求帶動的實質支撐，翻轉傳統淡季態勢，今年5及6月可望「淡季不淡」，擺脫以往5窮6絕的淡季魔咒。當前布局台股應突破傳統景氣循環的思維框架，投資人可採取定期定額策略，分批參與具備高技術壁壘的領先企業。根據晨星（Morningstar）統計，截至3月底，國泰小龍基金一年、兩年及三年的定期定額報酬率分別達67.27%、84.60%與114.72%。透過紀律化投資分散進場時點，捕捉台灣科技成長股的長線增值潛力。

國泰小龍基金經理人黃維泰也提到，隨著美股超級財報周陸續落幕，全球科技巨頭同步調升資本支出，宣告AI正由技術研發正式邁入「大規模商業化落地」階段。台灣企業憑藉在全球AI產業鏈的戰略地位，成為此波紅利的首批受惠者。在此背景下，國泰小龍基金精準鎖定AI核心題材，重倉布局半導體、電力與高速傳輸等關鍵領域，有望持續在AI產業擴張中維持成長動能。

觀察國泰小龍基金成分股，在半導體核心方面，護國神山台積電（2330）憑藉2奈米先進製程與CoWoS封裝的壟斷性優勢，橫掃全球逾三分之二訂單，獲利動能隨AI晶片需求噴發而持續攀升；探針卡大廠旺矽（6223）則深耕高階測試技術，面對日益複雜的晶片驗證需求，後市表現可期。

此外，AI伺服器架構升級亦驅動電力與散熱產業的跨世代變革。台達電（2308）近日市值突破5兆大關，穩坐液冷散熱領域的龍頭地位；致茂（2360）則受4月法說會利多激勵，旗下AI電源測試與光子學（Photonics）方案帶動毛利率與營收攀上巔峰，強化長線資金布局信心。與此同時，網通大廠智邦（2345）憑藉「全光網路」布局與AIDC交換器商機深受青睞。透過國泰小龍基金，投資人可一次掌握上述多檔具成長潛力的優質個股。

作為國泰投信旗下的「常青」主動式基金，國泰小龍基金自1994年3月9日成立以來，深度參與台股千禧時代後的多次科技轉型周期，選股邏輯跳脫產業與規模限制，除掌握權值股漲勢，更由經理人從基本面挖掘具爆發力的中小型標的，靈活因應市場輪動即時調整，在AI基礎建設浪潮中，持續鎖定具備系統整合能力與技術紅利的台系供應鏈，卡位台股長線看漲行情。