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發生什麼事？外資4月狂匯逾8,000億元入台股 寫史上天量紀錄

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爆史上天量！外資4月狂匯逾8,000億元入台股 發生什麼事？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
外資4月狂匯逾8,000億元入台股。圖／聯合報系資料庫
外資4月狂匯逾8,000億元入台股。圖／聯合報系資料庫

外資資金海嘯來了。金管會公布4月外資淨匯入264億美元、約折合台幣8,358億元，首度單月衝破200億美元大關，寫史上天量紀錄，更比過去最高紀錄多出逾一倍，顯示AI狂潮下，全球資金正加速流向台灣。

累計前四月外資淨匯入442.7億美元，寫史上同期新高，也推升外資累積在台餘額攀升到3,643億美元、折合新台幣逾11.5兆元，續寫歷史高位。資金水位創高，意味外資帳上可動用部位充沛，為台股後市提供潛在動能。

若從歷史排名觀察，外資史上前六大單月淨匯入紀錄中，2026年就占了三席，資金回流力道罕見。

其中，1月淨匯入93.97億美元、排名史上第六，2月淨匯入114.94億美元、排名第四，4月更直接衝破200億美元大關，刷新歷史紀錄。

若與前波史上最大單月淨匯入127億美元相比，4月足足多出137億美元，等於暴增超過一倍，反映國際資金對台股布局明顯升溫。

市場認為，這波外資大舉回流，背後有三大原因。一是AI熱潮持續發酵。台灣出口表現強勁，尤其AI伺服器、半導體與電子供應鏈需求爆發，帶動市場對台股企業獲利期待升高。

4月台股大漲22%，幾乎由AI概念股主導，也成為吸引外資回補的關鍵。

其次，台股市場規模愈來愈大。隨高價股與權值股市值持續膨脹，外資若要布局台股，需要投入的本金自然同步放大，推升淨匯入金額屢創新高。

第三，即便中東戰事仍未平息，但目前影響仍停留在油價、通膨與利率預期層面，尚未明顯衝擊企業基本面與獲利展望，使全球資金仍願意持續押寶台灣科技產業。

進一步觀察資金動向，4月外陸資同步買超上市櫃股票1,775億元，較3月賣超大幅翻轉，顯示匯入本金後即實質加碼台股，並非僅停泊資金。

金管會統計的外資淨匯入，是以外資投資台灣的「資產面」為基礎，反映本金流向；與央行以「現金流」計算盈餘匯出概念不同。換言之，該數據更能直接觀察外資對台股的實際配置態度。

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