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證交所業績發表會接力 8家璞玉指數成分股公司將開講

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
「臺灣璞玉指數」成分股業績發表會。地點：101大樓1樓證交所資訊展示中心。證交所／提供
「臺灣璞玉指數」成分股業績發表會。地點：101大樓1樓證交所資訊展示中心。證交所／提供

證交所近期繼「自行車」、「AI」及「綠能環保」產業等15家上市公司業績發表會後，接續將緊鑼密鼓進行「臺灣璞玉指數」成分股之業績發表會。首先登場的是5月20日的義隆電（2458），依序是櫻花（9911）、王品（2727）、建準（2421）、中保科（9917）、裕民（2606）、中碳（1723）、及晶碩（6491）等8家公司接力展開。

證交所指出，透過召開上市公司業績發表會，以強化資訊透明度，讓投資人更能瞭解目前產業現況及未來趨勢，並增加投資人獲取企業訊息之正確管道。這些公司將分享近期的財務業務情形、產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢及提升公司資訊透明度。並於5月20日邀請鈞弘資本沈萬鈞執行長到場經驗分享。此外，為配合全球科技業盛事，證交所預計於6月Computex展覽期間向國際展現在AI浪潮下，台灣資本市場的優勢。

證交所表示，為強化上市公司財務健全、業務資訊透明度，持續鼓勵上市公司辦理業績發表會，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。「臺灣璞玉指數」各場次業績發表會投資人除可至現場參與外，亦可透過本公司WebPro影音傳播網「LIVE現場直擊」（https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/）觀看直播，或於會後至「法人說明會」之「主題式業績發表會」專區（https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=101）及YouTube頻道觀看重播。

中保科 證交所 上市公司 中碳

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