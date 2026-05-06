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台積電仍未奪回成交值王位！聯發科1,308億摘金 鴻海獲外資撐腰拿第三

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股集中市場6日延續強勢攻高走勢，盤中一度攀抵41,575.84點，收盤收在41,138.85點，再度刷新歷史新高。圖／本報資料照片
台股集中市場6日延續強勢攻高走勢，盤中一度攀抵41,575.84點，收盤收在41,138.85點，再度刷新歷史新高。圖／本報資料照片

台股集中市場6日延續強勢攻高走勢，盤中一度攀抵41,575.84點，收盤收在41,138.85點，再度刷新歷史新高，終場上漲369.56點、漲幅0.91%，成交值同步放大至1.44兆元，顯示市場資金動能持續升溫。在三大法人合計大舉買超672.75億元、外資單日回補達751.05億元的推動下，盤面資金明顯集中於AI權值與電子主流族群，並同步向中低價電子股擴散，形成多層次資金輪動格局。

今日盤面最受矚目的焦點落在聯發科（2454），單日成交值衝上約1,308億元，不僅大幅放量，更一舉超越台積電（2330）登上成交值王位，成為市場資金最密集火力核心。顯示AI應用需求持續擴散，使資金由晶圓代工核心外溢至IC設計與高階運算鏈條，顯示AI行情已進入資金主導階段。

在權值主軸之外，鴻海（2317）則成為外資布局的另一核心焦點，單日獲掃進逾10萬張，不僅位列外資買超第二大個股，也同步躍居成交值第三大位置。更關鍵的是，鴻海已獲外資連續7個交易日買超，累計達24.6萬餘張，反映法人資金並非短線進出，而是持續性回補布局。市場認為，其在AI伺服器、機器人、低軌衛星與AI基建等題材帶動下，正逐步強化其在AI硬體供應鏈中的戰略地位。

值得注意的是，南亞科（2408）、華邦電（2344）與旺宏（2337）同步擠進成交值前段班，顯示記憶體族群開始由補漲走向資金關注焦點，市場正觀察是否進一步轉為主流輪動。

同時，群創（3481）爆出逾84萬張大量奪下成交量人氣王，並與友達（2409）等面板股同步放量，使低價電子族群成為短線交易熱區，而ETF如元大台灣50正2（00631L）亦維持高成交水位，反映被動資金持續進場推升市場流動性。

台股 聯發科 鴻海 台積電 個股

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