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外資買超751億、狂買這檔高息ETF逾10.2萬張 同步大買鴻海逾10萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股6日一度衝高至41,575.84點，上漲806.55點，終場收在41,138.85點，上漲369.56點，連續第3個交易日改寫盤中與收盤歷史新高；三大法人中僅自營商賣超，外資則是狂買751.05億元，統計外資買超前十名個股發現， 買超群益台灣精選高息（00919）10萬2,090張最多，買超鴻海（2317）10萬891張居第二，買超第三名則是群創（3481）。

台股早盤以40,983.04點開出，上漲213.75點，權值股領軍衝高，聯發科（2454）一開盤就衝上漲停3,470元，再寫歷史新高價，盤中雖有打開，仍收在3,430元，創收盤新高， 漲幅8.72%；權王台積電（2330）以平盤2,250元開出後一度拉升至2,285元，盤中一度翻黑至2,240元，終場收在平盤。

鴻海也是多頭指標，股價開高走高，收在252元， 漲幅5.22%，另外， 聯電（2303）則是收在漲停91.4元，記憶體股大漲，南亞科（2408）及華邦電（2344）都亮燈漲停，廣達（2382）、緯創（3231）、台達電（2308）、台光電（2383）等同步上漲。

台股指數一度衝高至41,575.84點，上漲806.55點， 寫盤中歷史新高，低點則小翻黑至40,616.28點，終場收在41,138.85點；三大法人合計買超672.75億元，包括外資買超751.05億元，投信買超17.8億元；自營商賣超（合計）96.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超43.94億元、自營商（避險）賣超52.16億元。

統計外資買超前十大個股中，有2檔高息ETF進榜，其中，群益台灣精選高息為外資買超第一名；鴻海也獲外資青睞，高居單日買超個股第二名；買超第三名為群創，外資買超78,311張，另外，外資買超聯電47,825張，買超華邦電32,737張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

鴻海 聯發科 台股

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