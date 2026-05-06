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多頭還沒完！「不靠台積電」台股一樣很強 價量齊揚創紀錄

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股價量今天再創新高。圖／本報資料照片
台股價量今天再創新高。圖／本報資料照片

台股價量齊揚，加權股價指數以4萬1138點收盤，上漲369點，漲幅0.91％，不含盤後交易的成交量高達1兆4491億創新高。盤中最高觸及1575點，盤中指數與收盤指數，雙雙改寫新高，高低震盪達千點。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台股表現強勁，價量同時創天價，上市加上櫃達到1.87兆元，一般而言，股市出現天量時價量到底應該要反轉，但實際表現卻非如此，而是量價齊步衝高，代表結構紮實，「這地方只要看支撐，不用看壓力了」。

上檔不看壓力改看下檔支撐，關鍵點在4萬點整數。陳奕光說，上檔目前沒有看到壓力，下檔支撐看4萬點有無連續兩天跌破，AI永動機續航，市場將持續上攻，目前大盤指數已連續3個交易日站穩4萬點。

值得注意的是台積電6日收平盤，但大盤還能創新高，陳奕光表示，台股不靠台積電就創新高，這代表市場不再單一依賴台積電，整體市場結構更為健康。

台積電開高走高但最終收平盤，股價收平在2250元；聯發科連續3天漲停，但第3天終於打開漲停，以3430元收盤，大漲275元。

法人表示，台股目前約交易於2027年預估盈餘的17倍本益比，相較過往多頭高點約21倍的評價水準，仍具有顯著的上行空間，台股今年高點目標一口氣從3萬9千點上修至5萬點，4萬點非本波多頭的終點，而是通往下一個多頭里程碑的起點。

台股 台積電 聯發科

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