外資狂掃751億元！三大法人買超672億元 台股爆1.44兆大量連3天創高

台股集中市場6日由權值股領軍創高、題材族群接力輪動，指數續寫新高。三大法人合計買超672.75億元，其中外資大舉搶進751.05億元，資金回流動能明顯，成為指數續攻的重要支撐。

台股6日受美國科技股走強帶動，早盤開高213.75點、至40,983.04點。盤初雖因載板、散熱與網通族群回檔壓抑，一度翻黑下探約153點、回測40,600點關卡，但隨後在聯發科（2454）強勢續攻，台積電（2330）同步走高，股王信驊（5274）領軍千金族群續創新高，搭配記憶體族群交投升溫下，推升指數快速翻紅，盤中一度大漲806點、至41,575.84點。

儘管尾盤漲幅略為收斂，終場仍上漲369.56點，收在41,138.85點，連續第3個交易日改寫盤中與收盤歷史新高，成交值同步放大至1.44兆元。三大法人大舉買超672.75億元。

統計三大法人6日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超751.05億元，投信買超17.8億元；自營商賣超（合計）96.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超43.94億元、自營商（避險）賣超52.16億元。

盤面上，今日貢獻大盤漲點前五大個股依序為聯發科、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯電（2303）、廣達（2382）。其中，聯發科連3天以漲停價開出、報3,470元，雖今日未能鎖到終場，但仍大漲8.72%、收3,430元，續寫雙新高，市值來到5.5兆元，貢獻大盤約148點漲點，並激勵聯傑（3094）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、金麗科（3228）等高掛漲停。

鴻海4月營收8,320億元、前4個月營收2.96兆元，均創同期新高，法人預期今年業績可望逐季上升，今日衝出23.3萬餘張大量，股價強漲5.22%、收252元，直逼2月前高，貢獻大盤漲點近37點，並帶動鴻家軍鴻準（2354）強勢漲停，帆宣（6196）、中揚光（6668）漲逾5%，群創（3481）也漲逾3%。

另，英特爾（Intel）股價周二大漲，合作夥伴聯電也受到激勵，衝出25.3萬餘張大量，股價強鎖漲停91.4元，貢獻大盤漲點近37點。

此外，盤中一度再現「50千金」榮景，不過漢唐（2404）、南電（8046）、汎銓（6830）未能守穩千元關卡，終場回落至47檔。其中，股王信驊再度改寫台股歷史新紀錄，盤中衝上19,195元，收盤18,700元，帶動包括川湖（2059）、智邦（2345）、致茂（2360）、金像電（2368）、台光電（2383）、聯發科、創意（3443）、世芯-KY（3661）、宜鼎（5289）、台燿（6274）、鴻勁（7769）、勤誠（8210）等12檔千金股盤中同步創高，成為穩定多頭結構的關鍵力量。