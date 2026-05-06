鴻海挾利多領軍老AI上衝還可以買？分析師點名「這幾檔」都有戲

輝達執行長黃仁勳點火機器人，高喊機器人一至三年內成為主流，法人看好鴻海（2317）集團在機器人領域的布局，加上AI基建商機、低軌衛星布局等題材， 推升鴻海股價走勢，6日盤中大漲逾5%，證券分析師認為，鴻海位階相對低，加上利多題材加持，股價有機會朝300元叩關，他同時點名另外4檔老AI，及4檔IC設計股值得關注。

鴻海股連日來強漲，主要受惠於機器人、低軌衛星、AI基建商機、4月營收亮眼等題材的加持；輝達報行長黃仁勳日前受訪時首次釋出機器人主流化明確的時間點，他表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，且特別點出馬達、手部的零件與機電是機器人的重點。

法人認為，鴻海集團與輝達機器人的布局最密切，看好鴻海、廣宇（2328）、鴻準（2354）等「鴻家軍」將搶得第一手商機。

在低軌衛星的布局上鴻海同步報捷，日前宣布集團打造的第二代低軌衛星「珍珠號」（PEARL-1A及PEARL-1B）透過SpaceX的獵鷹9號運載火箭順利發射升空，並成功進入預定軌道，象徵鴻海集團在低軌衛星通訊領域邁入全新階段。

鴻海表示，PEARL-1A與PEARL-1B衛星採6U XL設計，主要任務為通訊與太空科學領域的酬載技術驗證，本次兩顆衛星採用前、後的飛行模式，來協同執行星間通訊實驗。

鴻海4月營收8,321億元，創同期新高，月增3.53%，年增29.74%，累計今年前4月營收2.96兆元，年增29.7%，為歷年同期最高。

鴻海挾利多激勵股價表現，早盤以246.5元開高，一度拉升至253元，盤中漲幅逾5%；鴻海大漲，多檔老AI也上漲表態，技嘉（2376）早盤以283元開出，盤中衝上300元，一度衝達304.5元，盤中漲幅逾7%，另外，廣達（2382）盤中也上漲逾7%，緯穎（6669）上漲逾4%，緯創（3231）上漲逾2%。

證券分析師張陳浩表示，鴻海利多題材加持，在台股這波大漲中，位階相對低，吸引資金進駐推升股價上漲攻勢，成為老AI股的領衝指標，後續有機會朝300元前進；另外，值得注意的還有技嘉，具有伺服器、電腦板卡應用需求增加，且是老AI股中唯一的量子電腦概念股，位階也處於相對低檔。

張陳浩指出，相關老AI股中還有廣達、緯創、緯穎也可以留意；另外，IC設計股部分，則是看好聯發科（2454）、創意（3443）、世芯 -KY（3661）、M31（6643）等。