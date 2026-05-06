台積及聯發科震盪劇烈！台股盤中高低差距近千點 收盤仍漲369點

台股6日收盤上漲369.56點，終場以41,138.85點作收，成交量1兆4491億元；台積電（2330）收平盤價2,250元。

今日大盤指數隨高價股盤中震盪而出現較大起伏，聯發科（2454）開盤漲停到滑落到平盤再躍起；台積電由2,285元高位跌破平盤至2,240元再走揚；千金股的健策（3653）、奇鋐（3017）、竑騰（7751）及萬潤（6187）亮燈跌停，權值股及高價股股價高低擺盪引發大盤指數高低起伏差距969點。

今日成交金額大且走高為：聯發科、鴻海（2317）、旺宏（2337）、南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）、聯電（2303）、台燿（6274）及環球晶（6488）；成交金額大且疲軟者則為：欣興（3037）、華通（2313）、臻鼎-KY（4958）、穩懋（3105）、南電（8046）、京元電子（2449）、貿聯-KY（3665）及景碩（3189）。

第一金投顧表示，台股屢創新高後呈現高檔震盪整理，資金輪動節奏顯著加快，盤面展現出明顯的結構性分化，熱錢自短線乖離過大的大型權值股與先前提早發動的散熱模組逢高撤出，轉向點火具備基期優勢與實質擴產護體的先進封裝設備廠、矽晶圓與面板族群；就技術面而言，大盤仍穩穩踩在各期均線之上，多頭底蘊依然深厚，但短線籌碼面正處於實質的汰弱留強換手過渡期。

近期市場將迎來美國最新消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）等關鍵通膨數據的揭曉。在美國通膨僵固性屢次干擾聯準會降息預期的背景下，這些重要數據將直接牽動美債殖利率的強弱與外資熱錢的跨國調配走向。

此外，隨著 AI 趨勢論壇與 COMPUTEX 大展步步逼近，相關 AI 算力擴張與終端應用的前瞻指引也將主導法人資金的提前卡位方向。總經變數與產業大展交錯的關鍵節點，操作應適度收攏資金戰線，將整體持股水位控管在安全邊際，切忌於高檔過度放大槓桿，以防範國際熱錢因通膨數據波動而引發的短期劇烈震盪風險。