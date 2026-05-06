美光、晟碟狂飆點火台股記憶體 南亞科、華邦電、群聯等亮燈漲停

美股記憶體股強勢表態，加上華邦電（2344）法說釋出供給吃緊、報價續揚訊號，台股記憶體族群6日全面回神，成為盤面最吸金焦點。南亞科（2408）、華邦電、群聯（8299）、晶豪科（3006）盤中同步亮燈漲停，威剛（3260）、宇瞻（8271）、創見（2451）、華東（8110）等也跟進走揚，資金明顯自先前震盪修正後重新回流記憶體族群，市場多頭火種再度從DRAM、Flash一路延燒至模組、控制晶片與封測供應鏈。

美股端率先點火，美光昨日股價大漲約11%至640.2美元，晟碟也大漲約12%至1,406.32美元，反映AI伺服器、資料中心與高階儲存需求持續推升市場對記憶體景氣循環延長的想像。晟碟近期股價與市值表現也受到市場關注，外電指出，AI資料中心對高速儲存晶片需求強勁，加上庫存偏低、新產能開出延後，使市場預期價格將維持高檔。

台股今日由DRAM雙雄率先領軍，南亞科延續4月營收暴衝氣勢，先前公布4月合併營收254.91億元，月增40.29%、年增717.33%，營運動能明顯反映報價上漲與需求回溫，今日股價再度攻上漲停。

華邦電則受惠昨日法說會利多加持，總經理陳沛銘釋出DDR4、LPDDR4結構性供給缺口至少延續至2028年以後、第2季價格將持續顯著上漲等訊號，也強化市場對利基型DRAM、NOR Flash與SLC NAND報價續強的信心。

華邦電法說會也成為今日族群反彈的重要催化劑。公司指出，目前產能滿載，NOR Flash、SLC NAND Flash與DRAM價格同步看漲，且董事會通過新增約73億元資本支出，其中逾50億元將投入邊緣AI客製化記憶體CUBE相關生產設備，顯示公司不只受惠短期漲價，也同步為2027年後新應用需求預作準備。市場解讀，記憶體景氣並非單純跌深反彈，而是供給結構轉變、AI需求擴散與廠商資本支出重新配置共同推動。