成熟製程雙雄亮燈漲停 世界先進法說點火、聯電同步攻破90元

成熟製程復甦題材重新點火，世界先進（5347）5日法說會釋出第2季出貨、ASP與毛利率同步向上訊號，激勵6日股價跳空強攻漲停；聯電（2303）也同步攻上漲停91.4元，上漲8.3元，晶圓代工成熟製程雙雄成為今日台股盤面焦點。

世界先進昨日法說會釋出亮眼財報，公司首季毛利率29.3%，季增1.78個百分點；稅後純益22.46億元，季增28.5%，EPS 1.22元，單季獲利與EPS皆為近一年新高。公司並預估第2季晶圓出貨量將季增11%至13%，產品平均售價季增2%至4%，毛利率可望回升至31%至33%，正式重返三成以上。

法人解讀，世界先進本次法說會最大亮點，不只是第2季財測優於預期，而是成熟製程需求回溫訊號更加明確。公司指出，第2季需求主要來自0.25微米製程增加，電源管理晶片與分離式元件需求較強，終端應用涵蓋AI伺服器、智慧型手機、穿戴裝置中的MEMS感測器與混合訊號元件；第1季產能利用率約80%，下半年預期提升至85%至90%區間，細線寬產能目前已滿載，且仍有部分需求尚未被滿足。

AI題材也成為世界先進股價重新評價的關鍵。公司表示，去年AI相關營收貢獻仍為低個位數百分比，今年已提升至低雙位數水準，AI伺服器需求預期將延續至下半年，甚至延伸至2027年。市場也關注世界先進新加坡合資12吋廠VSMC營運計畫調整，將新增代工生產矽中介層（Interposer）晶圓製造服務，被市場解讀為公司切入AI先進封裝供應鏈的重要訊號。