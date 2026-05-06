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台股站上4萬點 卓榮泰：全國產業共同努力

中央社／ 台北6日電

台股近日首度站上4萬點，行政院長卓榮泰今天表示，台股4萬點是全國產業、人民共同的努力，而且在國際情勢詭譎變化的時候，台灣的韌性值得大家再一次為自己驕傲。

工商時報今天主辦「強化能源韌性 守護台灣經濟－2026台灣能源高峰論壇」，卓榮泰上午出席致詞。

卓榮泰表示，剛剛還在總統府內聆聽總統賴清德出訪的過程，賴總統也向他詢問，股票怎麼到4萬點了，他向賴總統表示，這是全國產業、人民共同的努力，而且在國際情勢詭譎變化的時候，台灣的韌性值得大家再一次為自己驕傲。

卓榮泰指出，若沒有電力，就支撐不了產業的需求，無論是高科技發展或是中小微企業，都需要電力當作最有力的支撐，能源政策的重點有3項，韌性、轉型與穩定。

針對能源韌性，卓榮泰表示，政府持續盤點未來所需的電力，不僅增加大量新型燃氣機組，也持續開發新的再生能源，以及提前4年在2028年完成電網韌性計畫，到2032年之前，台灣的電力共應都是充裕無虞。

至於能源轉型，卓榮泰說明，在政府與民間共同努力下，台灣的再生能源從2016年的4.7GW，成長到2025年的22.9GW，成長的幅度明顯，且絕大多數來自離岸風電貢獻，台灣也已經是全球第5大的離岸風場，政府也會持續開發多元綠能。

對於能源穩定，卓榮泰表示，感謝中油在過去幾個月於國際市場「搶油搶氣」，行政院上週於民生專案會報，要求經濟部、台電與中油等，要把計畫不只做到9月，連第4季都要提前設計、執行，不要讓供應產生困難，台灣已經連續5週在電和其他民生用品價格沒有大幅調整，中油自2月28日以後已經吸收新台幣134億元的成本，台電則是自行吸收天然氣漲價的成本。

針對核能議題，卓榮泰說明，政府對核能的政策是核安無虞、核廢料也有解，且社會有共識的前提才會考慮，因應立法院修法，台電正向核安會提出再運轉計畫及自主安全檢查，這需要很多條件配合，以及一些時間的審核，如果之後條件都能達成且社會也有共識，核電可以成為備援選擇的能源，多一個選擇的機會，就少一個不確定的恐懼。

卓榮泰 台股 賴清德

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