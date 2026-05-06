台股開高走平 盤中再刷41,575點新高！法人：不是見高點而是進入新區間

美股四大指數5日全數收紅，其中以費半指數上漲4.2%最高，帶動台股6日開高演出，盤中最高上漲806點至41,575點，再刷盤中歷史新高價位，但隨後出現賣壓走平。台積電（2330）盤中最高上漲35元至2,285元。

永豐期貨指出，4日台股在市場情緒全面點燃之下出現歷史級別的強勢噴出，資金明顯呈現追價態勢，而5日盤勢並未出現多數人原先預期的急速拉回，反而以極小幅震盪整理消化短線過熱籌碼，這本身就是一種偏多訊號，代表多方控盤力道仍然穩固。

從期貨夜盤來看，雖然受到中東地緣政治風險升溫影響一度出現快速下探，但低點買盤承接力道相當明確，價格迅速收復失土，顯示市場對於突發利空的耐受度正在提高，也意味著當前主導行情的核心資金並未撤退，反而持續鎖定具備成長性的權值與指標族群進行布局，而投顧機構在此時同步上調目標價，並非單純情緒性喊多，而是反映基本面與產業趨勢的再評價。但從4日急漲後5日能夠穩住的結構來看，市場已經用實際走勢說明資金態度偏向樂觀。

永豐期貨表示，先前即已預告此波行情具備延續性，而非單日行情，現在盤勢的表現正逐步驗證這樣的判斷，短線操作上不宜過度追高，但也不需要因為指數高檔就過度恐慌，反而應關注拉回過程中的承接力道與主流族群是否維持強勢，只要核心權值沒有轉弱，整體多頭格局仍將延續，後續若能在高檔完成良性整理，反而有利於下一波攻勢的展開。