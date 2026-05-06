台股今日早盤再創新高 法人目標價上看5萬點

台北股市6日開盤大漲並再刷新高。美伊停火協議穩定，油價續跌，美股四大指數全面收紅，S&P500及NASDQA指數雙雙再創高，費半指數大漲等好消息激勵台股強勁開高，以4萬983點開高，開盤半小時內最高來到4萬1575點，再創新高。

台積電ADR（美國存託憑證）雖然下跌1.79％，收在394.41美元，但台積電股價仍小漲，開盤半小時，股價最高來到2285元，上漲35元；聯發科持續漲停表現，股價來到3470元。

法人指出，綜合最新盈餘展望與評價水準，台股目前約交易於2027年預估盈餘的17倍本益比，相較過往多頭高點約21倍的評價水準，仍具顯著的上行空間，並將今年台股高點目標由3萬9000點上修至5萬點。