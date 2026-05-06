台股飆逾800點突破41,500點 00981A 碰30元、00988A 大漲逾4%最強

台股6日再度寫下新高價，盤中大漲超過800點，最高攀升至41,575點，觀察主動式ETF早盤表現上，主動統一全球創新（00988A）上漲超過4%暫居最多，主動元大AI新經濟和主動群益美國增長漲幅也都在3%之上，而主動式ETF規模最大的主動統一台股增長（00981A）早盤也觸及30元，持續坐穩主動式ETF股王位置。

甩開中東戰火陰霾後，股市走勢就像裝了加速推進器，根據CMoney統計自4月以來（3月31日至5月5日），台股大盤一口氣狂漲超過9千點，台股加權上漲28.5%，美股費半指數更是大漲約44.7%，且雙雙在近日改寫歷史新高位，展現強勁牛市行情，多檔主動式ETF的表現硬是比大盤還狂野，尤其是統一投信旗下兩大王牌00988A和 00981A，這段期間漲幅通通飆破51%，一口氣包辦主動式ETF績效排行榜冠、亞軍。

觀察這段期間以來主動式ETF的表現，以00988A漲幅最為驚人，短短1個多月就大漲51.5%，摘下全體主動式ETF漲幅排行榜的冠軍寶座。至於規模飆破2,600億元的00981A，這段期間漲幅也高達51.2%，漲勢同樣強強滾。

緊追在00988A、00981A之後，主動式ETF績效排行榜的第三至第五名，上漲動能也都跑贏大盤。依序分別是，主動台新優勢成長、主動中信台灣卓越，以及主動第一金台股優，漲幅多落在49%-50%左右。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，雖美伊戰爭的地緣政治風險仍存在，但市場普遍認為，戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，關注焦點將回歸基本面。產業方面，建議可持續關注AI能源基建、國防及衛星等供應鏈表現，後市建議可持續關注5月中即將舉行的中美會談內容，預期短線股市將呈現震盪向上格局。