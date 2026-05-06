聯發科再飆漲停、台積電奮起！台股開高大漲逾700點、突破41K

美股昨夜在英特爾、美光等AI與記憶體股帶動下全面收紅，標普500、那指與費半指數齊創新高；同時美伊停火維持、油價回落，市場風險情緒改善，帶動台指期夜盤大漲521點、報41,555點。

台股6日開盤上漲213.75點，指數來到40,983.04點，並在聯發科（2454）連3日跳空漲停，台積電（2330）、台達電（2308）、南亞科（2408）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）等電子權值要角連袂走強，股王信驊（5274）再創新高下，大盤漲點快速放大至700點以上，直接突破41,000點大關、續創歷史新高。

盤面上，五大權值股除了台積電持平開出外、其餘皆開高。其中，聯發科連3日跳空漲停開出、報3,470元，台積電持平開2,250元，台達電開2,215元、鴻海開246.5元、日月光投控開541元。

類股表現上，塑化、其他電子、電子通路、玻陶、零組件、半導體等漲幅居前，運動休閒、鋼鐵相對疲弱。族群表現以記憶體、IC設計最搶眼。群創（3481）、華邦電（2344）、聯電交投相對熱絡。

回顧台股5日表現，集中市場指數上漲64.15點、收40,769.29點，再度創下盤中與收盤歷史新高，成交值9,976.43億元。三大法人反手調節23.7億元，包括外資買超39.9億元、投信買超37.27億元，但自營商大舉賣超100.87億元。

法人指出，台股量縮紅十字K，KD、RSI向上、MACD紅柱續增，5日線未轉弱前仍偏多震盪；AI供應鏈營收與科技展題材續強，ETF與融資助攻指數。不過季線乖離偏大、外資期貨空單逾4.8萬口，須防短線波動加劇。