標普那指創高 法人：台股是否加碼看持股水位

美股標普、那斯達克指數創新高，台股創高站上4萬點之後，今天是否再創新高受矚目。法人認為，台股基本面有AI產業支撐，長線看好，短線有機會再創高，但也有漲多回檔風險。手握AI績優股的高持股者，不妨按兵不動，低持股者考慮分批加碼業績好的AI股。

隨著國際油價回落及市場對強勁的企業財報感到振奮，華爾街股市4大指數今天再度收高，帶動標普、那指雙雙創下歷史新高。道瓊工業指數上漲356.35點或0.73%，收報49298.25點；標普500指數上升58.47點或0.81%，收在7259.22點；那斯達克指數上揚258.33點或1.03%，收25326.13點；費城半導體指數勁揚445.92點或4.23%，收10980.58點。儘管美股四大指數收漲，但台積電ADR跌1.79%。

台股5日持續刷新紀錄，加權指數盤中攀高至40885.05點，終場收在40769.29點，創下盤中及收盤新高，上漲64.15點，成交值新台幣9976.43億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股強到不可思議，漲多有回檔壓力，但長線偏多趨勢不變。因此，持股水位明顯較低的投資人可採定時定額概念，逐日分批加碼AI績優股，買在均價，長期投資；若持股水位高者，宜待真正明顯大跌時才加碼。

蔡明翰指出，台股基本面強勢，主因AI產業支撐，但1900多家上市櫃公司，仍有超過1000檔股票處於年線之下。因此，買AI股才能掌握趨勢。畢竟台灣3月出口創新高，主要還是靠與AI相關的資訊零件業帶動，因此長線投資還是以AI為主軸。