「股王」信驊Q1獲利創高 外資唱旺BMC需求 業績將續走強

股王信驊（5274）昨（5）日公告今年首季財報，單季獲利14.14億元，季增18%、年增59.41%，每股純益37.41元，創新高紀錄。

展望信驊後市，外資看好伺服器管理晶片（BMC）將迎來新一波成長，信驊受惠產品規格與市占率擴大，業績表現將繼續走強。

信驊昨日同步公告4月營收12.79億元，月增3.5%、年增81.6%，改寫單月新高；今年前四月營收44.26億元，年成長59.8%。

外資指出，AI第一波科技浪潮由高效能的輝達（NVIDIA）GPU主導，進入代理式AI新時代，人工智慧系統必須具備規劃多步驟任務、記憶過去行為並與各種外部工具互動的能力，使運算重心從加速器（GPU）轉向整體系統。

先前信驊董座林鴻明曾說，正向看待2026年一般伺服器與AI伺服器將同步成長，且均有望達成雙位數百分比增長，全年營收將優於2025年。

外資預期，GPU成長動能延續至2027年，包括推出更多機架產品及潛在新型NVLink交換器，資本支出效率可望提升，在此趨勢下，信驊AST2700產品預計2027年明顯放量，平均售價有望再上調約20%。

外資近期全面調升信驊未來的出貨量與獲利預估，在傳統BMC出貨量方面，將2026至2028年的預估量分別上修至2,570萬、3,490萬及4,370萬顆，年增率高達36%、36%及25%，將信驊2026、2027與2028年的獲利預估分別調升了3%、20%及33%。

外資特別強調，「代理式AI」的工作負載正成為一個長達多年的結構性上升趨勢，這項新興需求將使信驊大幅受惠，並支持其BMC總體潛在市場（TAM）的長期擴張，在決策與多步驟任務執行需要更高系統層級協調的環境中，代理式AI將成為伺服器CPU需求的新關鍵成長引擎，在基本面與產業趨勢皆強勁推升的態勢下，信驊營運表現持續可期。