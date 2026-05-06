「股后」穎崴目標價喊到15K 高盛較上次調高逾一倍

高盛證券在最新報告指出，股后穎崴（6515）正處於加速中的AI、HPC產業上行周期核心位置，未來營運前景相當強勁，明年獲利翻倍激增，建議「買進」，目標價由6,300元大升至15,000元，居內外資最高。穎崴昨（5）日下跌645元，收10,055元。

高盛科技產業分析師虞成敬指出，穎崴首季財報表現優於預期。第2季受惠CPU及網通相關MEMS探針卡出貨強勁放量，及一般伺服器CPU與AI ASIC CPU 插座出貨成長，預期營收將季增22%、毛利率達43.7%。

展望後市，虞成敬認為，穎崴正處於加速中的AI、HPC產業上行周期的核心位置。由於高腳數帶動單位價值提升、及出貨量強勁成長的雙重動能驅動，加上推動積極的產能擴張計畫，穎崴今年營收將逐季成長。

虞成敬認為，穎崴為掌握強勁需求的機會，勢將推動積極的產能擴張計畫。其中，自製pin產能將由2025年底的每月350萬pin，大幅提升至2026年底約1,000萬pin，年增達186%，且2027年仍具進一步倍增的空間。

此外，在CNC產能方面，穎崴亦規劃於2026年實現產能翻倍，並於2027年持續擴張。在此快速擴產的背景下，虞成敬預期穎崴2026年全年營收將逐季成長，並將2026年營收年增幅預估數由71%上修至90%。

虞成敬看好穎崴明、後年成長前景更為強勁，主因該公司正位於五大結構性成長動能交會點，一是受惠更高pin數與平均銷售單價（ASP），次世代AI晶片單位美元價值持續提升；二是成功切入美系AI GPU客戶SLT市場，出貨量放大帶動市占率持續提升；三為美系AI ASIC客戶出貨量成長更為強勁；四是CPU socket需求亮眼；五為MEMS探針卡營收貢獻優於預期。

虞成敬上調穎崴明、後年獲利預估13%、22%，每股稅後純益（EPS），今年將大賺超過十個資本額、達103.68元，明年更倍增至224.1元，後年則激增九成至426.09元。