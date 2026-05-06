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聯發科市值突破5兆元大關

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股盤面昨（5）日最受關注焦點，莫過於IC設計大廠聯發科（2454）連拉兩根漲停，以3,155元再創歷史新高，不但貢獻大盤漲點140點，市值首度跨越5兆元大關，達5.06兆元的歷史新高。

聯發科4月30日舉行法說，將AI ASIC營收目標由原先估計的10億美元倍增至20億美元，引爆內外資法人圈全面重新評估聯發科估值，不但紛紛上調獲利預期，大幅調高目標價，引爆近二日追價買盤大舉湧現。

統計目前法人圈看聯發科，以高盛證券的5,000元最高，以昨日收盤價計算，股價還有高達58%的潛在上漲空間；排名第二的是里昂證券4,500元，給予「強力買進」評等；位居第三的則是統一投顧的4,300元，評等「強力買進」。

內外資法人圈看好並調高聯發科目標價，主因基本面出現重大變化。

如高盛看好聯發科獲利強勁成長，將今年預估每股純益（EPS）上調至63.29元、2027年132.18元、2028年更大幅升至406.51元。

里昂證券同樣看好聯發科AI ASIC的顯著貢獻，並認為ASIC成長才剛起步，上行空間尚未完全反映在股價中，且聯發科設定的ASIC市占率10%~15%偏向保守，並預期TPU相關貢獻將在明年達140億美元，超越行動通訊業務營收。

高盛 聯發科

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