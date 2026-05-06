櫃買站上400點大關

台股昨（5）日呈現「大盤休息、小盤衝鋒」的健康輪動，在加權指數突破4萬點大關後腳步放緩之際，代表中小型股的櫃買指數表現強悍，大漲9.19點、2.31%，收在407.44點歷史新高，為首次收盤站上400點大關，並帶動櫃買總市值突破11兆元，創11.08兆元新高。

昨日盤面呈現資金快速輪動，前一日領漲的權王台積電（2330）熄火，股價終場小跌1.1%，高價電子股出現富世達跌停，健策（3653）重挫逾9%的漲多拉回走勢。第一金投顧董事長黃詣庭分析，資金明顯由大型股轉向中小型股，帶動櫃買市場多頭遍地開花。

櫃買市場昨日上漲家數高達508家，其中52檔強攻漲停。貢獻漲點最多的功臣包含台燿（6274）、環球晶（6488），分別貢獻逾百漲點，群聯（8299）、力旺（3529）與穩懋（3105）亦各貢獻逾50點。值得注意的是，昨日共有30檔上櫃股創歷史新高，包括股王信驊（5274）、力旺、雍智科技（6683）、台燿、華星光（4979）及千附精密等，其中，信驊再漲245元收17,790元新高，顯見市場對中小型電子股的青睞。

就技術面而言，台股短線漲幅驚人，大盤、櫃買指數與年線的乖離率已分別高達46.8%與50.2%，遠超歷史警戒值，市場震盪恐難避免。法人建議，近期正值上市櫃公司4月營收與第1季財報公布期，投資人應避開股價已跌破短期均線的高價電子股。在資金輪動回中小型股，可優先關注經整理後帶量上攻，且具備營收利多題材的績優股，並以5日均線作為短期防線，待回測支撐守穩後再行布局。