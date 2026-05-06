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台股瘋牛 暖身520行情…法人喊4萬點非本波多頭終點

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

台股瘋牛行情停不了，隨著賴總統就職二周年靠近，520行情期待升溫，吸引大咖買盤力抗空頭賣壓，加上外資買超39.9億元，指數終場小漲64點收40,769點，持續改寫歷史新猷。

昨（5）日指數續揚，台股盤面改寫多項歷史新高，包括加權指數收40,769點、市值132.94兆元；櫃買收盤407.44點、市值11.08兆元；上市櫃市值合計144.02兆元；電子類股指數收2,636.97點；半導體類股收1,390.26點。

面對市場對台股高檔會否回檔疑慮，凱基投顧發布最新報告指出，這波行情並非情緒性泡沫，而是由AI超級循環、企業獲利上修及資金結構性流入共構的強勁多頭。凱基投顧強調，4萬點並非本波多頭的終點，而是下一段行情的起點，並將今年台股高點目標由39,000點大幅上修至50,000點。

昨日台積電（2330）漲多休整，各產業指標權值股接棒多頭人氣大旗領軍攻堅，其中，聯發科（2454）再度亮燈漲停，貢獻大盤漲點140點、鴻海（2317）貢獻50點、南亞科（2408）20點，成為推升台股持續創高關鍵。盤面個股以聯發科、股王信驊（5274）再創歷史新高價最突出。

三大法人昨賣超台股23.7億元，其中外資買超39.9億元，連二買，累計買超709.1億元；投信買超37.26億元，連十買、累計買超444.5億元；自營商反手賣超100.87億元。八大公股行庫則買超41.22億元。

法人指出，當前台股持續驚驚漲，顯示短線創高格局延續。儘管目前集中及櫃買指數與年線間的乖離率分別高逾四及五成，都遠超過歷史警戒值，短線走勢震盪難免，但高檔震盪可視為籌碼良性換手，近日行情將上攻41,400點。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利等市場三大名師指出，儘管台股短線已進入超買區，且乖離過大，但指數仍不斷改寫歷史新高，顯示市場追多信心仍居高不墜。

展望後市，台股長線仍看好，但短線多空震盪拉鋸，故可以5日均線作為短期多頭防線，若跌破且量能放大，就代表盤勢轉為整理格局；若續守，投資人可持股續抱，續搭台股多頭順風車。

聯發科 台股 凱基投顧

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