臺指公司國際化 跨大步

臺灣指數公司近日獲「國際指數產業協會」（Index Industry Association, IIA）董事會通過會員資格審查正式成為會員，象徵在指數領域的業務發展普獲國際認可，並彰顯台灣指數化投資的耀眼成果，更為長期推動業務國際化邁出一大步。

IIA於2012年3月成立為非營利組織，由MSCI、FTSE Russell及S&P Dow Jones Indices三大國際指數公司合創，旨在推動國際指數產業的行業準則及指數化投資推廣教育，業務涵蓋指數產業研究、國際倡議及市場教育等，提供會員專業交流機會。

IIA目前會員包含MSCI、S&P Dow Jones Indices等國際主要指數公司，那斯達克、KRX等交易所，FTSE Russell、STOXX、JPXi等交易所旗下指數公司，管理超過300萬檔涵蓋不同資產類別的指數。

臺指董事長林修銘表示，臺指自2016年成立以來，今年正式邁向10周年的重要里程碑，不僅已成為台灣市場重要指數提供者，並逐步邁向國際市場，加入IIA有助於積極掌握國際指數產業動態、增加專業交流機會並提高公司品牌能見度，為指數化業務的發展增加新動能。

IIA CEO Kirsten Wegner表示，非常樂見臺指加入IIA，有助於持續擴大IIA在亞洲地區的影響力，也反映全球對指數產業的行業標準日益重視。臺指的專業與洞見將與多元的會員機構共同協作，強化全球指數產業的透明度、指數化投資教育及推動產業標準。