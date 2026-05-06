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證交所攜新創 進擊日本

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所、Startup Island TAIWAN及台灣新創團隊於SusHi Tech Tokyo展會合影。證交所／提供
證交所、Startup Island TAIWAN及台灣新創團隊於SusHi Tech Tokyo展會合影。證交所／提供

證交所攜手國發會新創旗艦品牌「Startup Island TAIWAN （SIT）」，近期赴日推動「2026 Taiwan AI Tech Week」系列活動，參與亞洲指標性新創盛會「SusHi Tech Tokyo」，展會期間台灣館匯聚20多家新創企業，在國際舞台嶄露台灣創新實力與產業競爭力。

SusHi Tech Tokyo（Sustainable High City Tech）由東京都政府主導，為日本對接國際的亞洲最大規模新創盛事，透過展覽、論壇與交流機制，推動跨國合作與產業連結，展現跨越傳統產業框架決心。日本為亞洲重要的創新與資本市場，亦為台灣新創企業拓展海外布局的關鍵據點，活動中聚集全球投資機構與投資人、大型企業、新創團隊等，不僅提升台灣新創產業整體形象及交流機會外，亦同步強化創新板的國際能見度。這次是證交所第三次參與，落實持續深耕新創生態圈布局。

證交所參與「Unicorn Summit」及SusHi Tech舞台活動，發表專題演講，說明台灣資本市場市值全球排名第六的堅實實力，上市市場獲得外資機構法人青睞，亦為股票型ETF的主要投資標的，帶動長期穩健持股；另說明台灣創新板上市機制，鼓勵海內外創新企業善用台灣上市市場籌資，透過證交所提供之多元資源，吸引優秀人才、挹注成長動能、提升企業於國際供應體系中的評級，以加速國際化布局。

同時，證交所與國發會共同推動「AI新十大建設」，此次透過國際新創交流平台，展現台灣在AI與創新應用領域的發展動能，並凸顯資本市場在支持產業升級與企業成長過程中的關鍵角色。

資本市場 國發會 日本

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