看好這20檔個股領漲！凱基投顧：4萬點只是起點 上修目標價至50,000點

台股市場於5月4日正式突破40,000點大關，累計今年漲幅已超過四成。面對市場對高檔回檔的疑慮，本土大型投顧凱基發布最新報告指出，這波行情並非情緒性的泡沫，而是由AI超級循環、企業獲利上修及資金結構性流入所共構的強勁多頭。凱基投顧強調，40,000點並非本波多頭的終點，而是下一段行情的起點，並正式將今年台股高點目標由39,000點大幅上修至50,000點。

支撐此波上修的核心動力源自全球AI軍備競賽的持續升溫。凱基投顧分析師張明祥表示，全球大型雲端巨頭（CSP）在2026年的資本支出預計將達到7,200億美元，較去年大幅增長七成，且這股投資浪潮在2027年預計仍將維持兩成以上的成長。受此帶動，台股AI供應鏈的訂單能見度與獲利展望持續提升，台股2026年與2027年的盈餘年增率分別上修至40％與25％，顯示行情具備扎實的基本面撐腰。此外，領漲結構也趨向健康，台積電（2330）以外的中大型股開始在指數推升中扮演更重要的角色，領漲力量正有序地分散擴大。

在資金與政策面上，台股正享有外資回補與本土ETF資金擴張的雙重挹注。隨著地緣政治風險降溫，外資仍有可觀的潛在回補空間。同時，本土主動式ETF今年表現優異，吸引約2,200億元資金湧入，加上主管機關近期將主動式ETF對單一個股的投資上限從10％大幅提高至25％，此舉賦予法人更高彈性集中配置權值股，成為推升指數突破關鍵關卡的催化劑。

針對投資建議，凱基投顧認為目前台股本益比約17倍，相較過往多頭高峰仍具上行空間。在操作策略上，建議投資人聚焦AI供應鏈與半導體，推薦個股包含台積電、聯發科、京元電、雙鴻、信驊、旺矽、台達電、聯鈞、台光電、智邦、健策、聯嘉、新應材、鴻勁、中砂、高力等16檔。同時，低軌衛星族群的啟碁、華通，以及供需吃緊族群，如旺宏、欣興等4檔亦為配置重點。報告也進一步指出，在趨勢未見反轉前，真正的風險不在於追高，而是在多頭格局中選擇「場邊觀望」。