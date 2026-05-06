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就市論勢／矽光子、PCB、電源 火紅

經濟日報／ 陳威哲（群益真善美基金經理人）

盤勢分析

近期台股強勢，在科技股領軍下，加權指數突破4萬點大關，然隨指數創高，評價面臨短線正乖離過大修正壓力，伴隨獲利調節，凸顯在指數高檔區間，市場資金對估值修復敏感度顯著提升。雖然市場偶有震盪，但台股長線多頭趨勢仍未破壞，核心驅動力依然奠基於全球半導體周期結構性復甦。

綜觀近期產業指標企業開出的第1季財報，不僅雙率表現普遍優於預期，更確立高階資本支出擴張指引。強勁的財報不僅驗證AI基礎建設與高階晶片需求的長尾效應，紮實的基本面護城河，更是台股有效吸收外部總經變數的最佳安全邊際。

目前外資期貨避險空單已逾4.8萬口，顯示機構法人在樂觀預期中仍具備嚴謹風險意識。面對當前高波動市場環境，建議投資人摒棄追高殺低的動能交易，轉向「逢低承接、核心配置」的價值策略。

投資建議

現階段核心布局仍建議著重在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB／CCL、電源等具實質獲利支撐的產業仍是後續主軸。

晶圓代工龍頭第1季法說會將全年營收成長指引上修至逾30%，確立AI算力推動半導體周期的樂觀展望，此外，在先進製程與CoWoS需求強勁下，相關大廠同步釋出對資本支出的樂觀擴張指引，將直接帶動測試介面與測試設備的強勁需求。

隨AI運算力與資料傳輸速率要求攀升，矽光子需求迎來爆發，PCB層數由16層躍升至20-50層，並導入M8／M9等級低損耗CCL，帶動陸系與日系CCL大廠調漲報價10%以上，使相關供應鏈迎來價量齊揚的「超級周期」。

半導體 科技股 台股

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