黃仁勳喊機器人一至三年內成為主流、外資也埋單 單日買超鴻海8.2萬張

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點火機器人，高喊機器人一至三年內成為主流，法人看好鴻海集團在機器人領域的布局，認為鴻海（2317）、廣宇（2328）、鴻準（2354）將搶得第一手商機；「鴻家軍」機器人戰隊出列，鴻海大漲5.27%，收在239.5元，外資單日買超82,619張，統計4月以來外資合計買超鴻海24萬9,036張。

黃仁勳日前受訪時首次釋出機器人主流化明確的時間點，他表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，且特別點出馬達、手部的零件與機電是機器人的重點。

法人認為，鴻海集團與輝達機器人的布局最密切，看好鴻海、廣宇、鴻準等「鴻家軍」將搶得第一手商機。

黃仁勳點火機器人，鴻海機器人戰隊5日表現亮眼，鴻海以227.5元平盤開出後走高，一度拉升至240元，終場收在239.5元，上漲12元， 漲幅5.27%；鴻準則是飆上漲停58.5元，廣宇收55.1元，漲幅1.29%。

外資在3月時賣超鴻海30萬9,714張，但4月來明顯轉為買超，統計外資5日買超鴻海82,619張，居買超個股第二名，連六買，4月以來外資合計買超鴻海24萬9,036張。