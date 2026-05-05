外資買超39億元 搶進群創逾11萬張最多

台股今天持續刷新紀錄，加權指數盤中攀高至40885.05點，終場收在40769.29點，創下盤中及收盤新高，上漲64.15點，成交值新台幣9976.43億元。外資買超39.39億元，買超群創最多，達11萬6407張。

台積電股價走弱，收在2250元，下跌25元。不過，聯發科強攻漲停，鴻海也上漲逾5%，股王信驊再創新天價，達到17905元，終場收在17790元。加上玻璃、塑膠和金融股走強，推升台股進一步創高。

外資及陸資今天買超39.39億元，自營商賣超100.87億元，投信買超34.11億元；三大法人合計賣超27.37億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超群創最多，達到11萬6407張。其餘買超前10名有鴻海、南亞、台新新光金、元大高股息（0056）、凱基金、中信金、群益台灣精選高息（00919）、力積電及南亞科。

外資賣超前10名以ETF居多，有主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動群益科技創新（00992A）、元大台灣50（0050）及主動國泰動能高息（00400A）。其餘賣超前10名有友達、富采、台泥、台企銀及中鋼。

資深分析師劉坤錫表示，台灣今年第1季經濟成長率為13.69%，表現強勁，在人工智慧（AI）發展趨勢不變下，台灣基本面可望維持強勢，台股也可以延續震盪盤堅走勢，指數不須預設高點。不過，仍須留意中東局勢後續發展。