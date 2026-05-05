快訊

突發「7700」求救信號！美軍KC-135空中加油機傳於波斯灣失聯

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超39億元 搶進群創逾11萬張最多

中央社／ 台北5日電

台股今天持續刷新紀錄，加權指數盤中攀高至40885.05點，終場收在40769.29點，創下盤中及收盤新高，上漲64.15點，成交值新台幣9976.43億元。外資買超39.39億元，買超群創最多，達11萬6407張。

台積電股價走弱，收在2250元，下跌25元。不過，聯發科強攻漲停，鴻海也上漲逾5%，股王信驊再創新天價，達到17905元，終場收在17790元。加上玻璃、塑膠和金融股走強，推升台股進一步創高。

外資及陸資今天買超39.39億元，自營商賣超100.87億元，投信買超34.11億元；三大法人合計賣超27.37億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超群創最多，達到11萬6407張。其餘買超前10名有鴻海、南亞、台新新光金、元大高股息（0056）、凱基金、中信金、群益台灣精選高息（00919）、力積電及南亞科。

外資賣超前10名以ETF居多，有主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動群益科技創新（00992A）、元大台灣50（0050）及主動國泰動能高息（00400A）。其餘賣超前10名有友達、富采、台泥、台企銀及中鋼。

資深分析師劉坤錫表示，台灣今年第1季經濟成長率為13.69%，表現強勁，在人工智慧（AI）發展趨勢不變下，台灣基本面可望維持強勢，台股也可以延續震盪盤堅走勢，指數不須預設高點。不過，仍須留意中東局勢後續發展。

台股 聯發科 外資

延伸閱讀

台股創高資金結構曝光！AI吃成交值、ETF吞成交量 南亞科突圍成焦點

台股唱響「五月天」！三大法人回補780億元 大盤創高直搗40,700關

三大法人買超台股780億 外資加碼669億歷史第6大

台股上4萬 翻新10紀錄…本周有望挑戰41,200點

相關新聞

黃仁勳喊機器人一至三年內成為主流、外資也埋單 單日買超鴻海8.2萬張

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點火機器人，高喊機器人一至三年內成為主流，法人看好鴻海集團在機器人領域的布局，認為鴻海（2317）、廣宇（2328）、鴻準（2354）將搶得第一手商機；「鴻家軍」機器人

台股過4萬還能追？鉅亨買基金：三關鍵拉抬，別急著下車

台股今天持續寫下新紀錄，終場上漲64點，以40769點作收，續創收盤新高。台股氣勢如虹，台股基金表現更爭氣，今年以來多達120檔績效大幅領先大盤。針對台股是否已到高點，「鉅亨買基金」認為，這波行情背後

台端漲太多達注意股標準 延遲公布財務資訊證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對台端（3432）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

南亞科超車台積電…成交值王位易主 資金風向變了？

台股5日量價結構出現關鍵變化，成交值由記憶體龍頭南亞科（2408）以514億元奪冠，罕見超車台積電（2330），成為盤面最吸金個股。此一轉變不僅反映記憶體亮眼的基本面表現，也透露資金開始出現「非台積電

僅花7個交易日就突破前高、櫃買指數再創新高 這幾檔貢獻最大

櫃買指數5日收在最高點407.44點，上漲2.31%，創下歷史新高，成功克服4月23日的爆量黑K，今日上櫃也有多達52家攻上漲停，包括上市的話共94檔漲停板。今日貢獻櫃買指數最大的前五名有台燿（627

自營商避險大砍逾百億…三大法人轉賣超 台股創高靠誰撐？

台股5日多空激戰，電子權值大軍走勢分歧，聯發科（2454）、鴻海（2317）、南亞科（2408）維持多方攻勢，但台積電（2330）、台達電（2308）轉趨震盪偏弱，集中市場多空拉鋸明顯，盤中高低差達3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。